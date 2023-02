Ribaltone previsioni Meteo, corrente di puro gelo dalla Russia: chi sarà colpito

Le previsioni meteo non lasciano nulla al caso, con il ribaltone che porterà direttamente il gelo dalla Russia: dove e quando?

Una variazione sul tema in merito alle previsioni meteo, con gli esperti che parlano di un vero e proprio ribaltone da fine febbraio per inizio marzo. Nonostante in queste ore l’Italia sia stata abbracciata dal sole e dalle temperature gradevoli, il gelo che incombe dalla Russia avrà un impatto da non sottovalutare soprattutto in certe zone e certe Regioni. Facciamo chiarezza su dove il freddo e il gelo raggiungerà le varie zone italiane?

Ribaltone del meteo in Italia: quando arriva il gelo?

Le prime giornate di sole e caldo fanno sperare in una primavera in anticipo, anche se le previsioni meteo ribaltano tutto con le ultime notizie degli esperti. Lo stratwarming è di nuovo pronto a ribaltare tutto quanto, con l’anticipo di primavera che verrà nuovamente ribaltato: un sole con temperature miti ingannevoli che resteranno invariate sino a fine febbraio.

Per chi ancora non lo sapesse, lo stratwarming è un riscaldamento della stratosfera terrestre completamente anomalo che si sviluppa del Circolo Polare artico con una diversificazione delle temperature anche nel giro di pochi giorni.

Questo vuol dire che la zona in Siberia e Alaska vengono tenute sotto controllo, perché ci sono delle temperature elevate che non fanno ben sperare. L’anomalia è nella stratosfera con il riscaldamento particolare che – una volta che si attiva – si espande man mano nelle sottozone.

L’effetto domino avviene poi con il Vortice Polare che potrebbe durare sino a 4 settimane. È in questo momento che la zona della troposfera si deforma e si suddivide in vari fenomeni depressionari sparsi. Il freddo e il gelo che si crea prende man mano forma e raggiunge anche le nostre zone.

Pioggia e neve a marzo: quali sono le regioni interessate?

Lo studio svolto dagli esperti ha messo l’accento su una situazione – seppur al momento ancora ipotetica – che è la suddivisione delle porzioni del Vortice Polare e la possibilità di freddo ad inizio marzo.

Queste correnti fredde si spingono dalla Russia e arrivano in Europa Centrale: la massa fredda è di origine artica e potrebbe arrivare nelle Regioni italiane dal 24 febbraio a seguire.

I cicloni che vengono alimentati sono pericolosi, proprio perché si potrebbe verificare un maltempo con piogge e nevicate abbondanti soprattutto nel mese di Marzo.

I meteorologi invitano, come sempre, a tenere d’occhio il meteo giorno per giorno proprio perché le previsioni potrebbero variare da un giorno all’altro. Non solo, queste correnti fredde potrebbero anche cambiare direzione tanto da non portare pioggia e neve come sopra evidenziato.

Ricapitolando, la situazione in essere potrebbe portare gelo e pioggia. Nei prossimi giorni gli esperti potranno dare qualche notizia in più e confermare, oppure no, il fenomeno in arrivo dalla Russia.