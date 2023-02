“Accadrà a giugno”, Alena Seredova: il lieto e inaspettato annuncio rallegra i fan

Un inaspettato annuncio che piace ai fan di Alena Seredova, con qualcosa che accadrà presto nel mese di giugno.

Alena Seredova, la bellissima attrice e modella classe 1978 oggi dedica ai fan una confessione di un qualcosa che accadrà presto, nel mese di giugno. Gli italiani l’hanno amata sin da subito, per il suo carattere frizzante e forte così come la sua caparbietà nel momento in cui la vita le ha regalato un momento difficile. Mamma felice di tre figli, oggi Alena è pronta ad un altro passo importante: che cosa sta per accadere nel mese di giugno?

Alena Seredova e il matrimonio finito con Gigi Buffon

Alena Seredova è una attrice, modella e una showgirl amata da tutti gli italiani. Intelligente, bellissima e ironica ha saputo conquistare pian piano il cuore dei telespettatori. Oggi è anche l’ex moglie del campione italiano – l’ex portiere Gigi Buffon con la quale ha avuto due bellissimi bambini Louis Thomas e David Lee (oggi di 14 e 12 anni).

La loro storia da favola non è finita nel migliore dei modi. Lei e Buffon sono stati insieme per nove anni e sposati per tre anni dal 2011 sino al 2014. Un matrimonio naufragato e protagonista delle copertine dei giornali di gossip per via del tradimento del campione. Buffon ha avuto infatti una storia con Ilaria D’Amico e la Seredova lo è venuto a sapere da una notizia data per radio.

Per lei quel mondo fatto di amore e dedizione è crollato da un giorno all’altro, ma ha sempre affrontato la situazione in maniera discreta ed elegante.

L’evento di giugno: felicità per la Seredova

Oggi Alena è di nuovo felice e innamorata del suo compagno Alessandro Nasi, con la quale ha avuto la bellissima Vivienne Charlotte 3 ani fa. Una relazione mai nascosta e che oggi vuole consolidarsi nel migliore dei modi. Sui social la Seredova ha voluto dare una bellissima notizia ai suoi follower, rispondendo alla domanda di un fan su quando si sarebbe sposata:

“A giugno, perché prima ho qualche impegno di lavoro, poi quest’anno ci saranno gli esami di terza media di uno dei miei figli… Perciò siamo impegnatissimi”

Non vuole dare altri dettagli su location e tema, anche se in alcune interviste ha dichiarato il suo grande desiderio di poter festeggiare l’evento tra le meraviglie della Puglia. Tuttavia, l’attrice ha evidenziato che quella non sarà la destinazione del loro matrimonio: per ora non ci sono altri dettagli in merito.

È sicuramente qualcosa già messo in cantiere da tempo, infatti Alena ha spiegato di aver già acquistato i biglietti dell’aereo per la sorella e il vestito. La wedding planner sarà la sua amica Alessandra Grillo, nota per la sua professione e per aver organizzato il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni.

Il compagno di 49 anni è un imprenditore torinese, cugino degli Elkann e che ha sempre vissuto a New York. Lei descrive il loro legame come un abbinamento vincente, con una grande intelligenza e una dolcezza disarmante. In una delle sue dirette Istagram ha evidenziato di esser felice e innamorata di questo compagno straordinario, padre pazzesco e amico dei suoi figli.