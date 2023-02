“Incinta a 40 anni”, lo scoop da Buckingham Palace: sudditi pazzi di gioia

By

L’indiscrezione arriva direttamente da Buckingham Palace, con i sudditi emozionati per la notizia: è lei incinta a 40 anni.

Uno scoop che lascia tutti quanti a bocca aperta, perché un altro figlio a 40 anni viene tradotto con un baby royal pronto a prendere la scena. La situazione a Buckingham Palace al momento non sembra essere delle migliori, con la preparazione per l’incoronazione e la voglia di riscatto da parte di Harry e Meghan. Gli inglesi sperano vivamente che la famiglia si possa riunire per questo evento di importanza mondiale, ma tutto è ancora da vedere. Nel frattempo, la notizia di una nuova gravidanza è arrivata a tutti i media: di chi si tratta?

Buckingham Palace in fermento per la nuova gravidanza?

La famiglia reale è molto impegnata in questo periodo, con la preparazione dell’evento più importante dell’anno: l’incoronazione di Re Carlo. Tutto questo porta a delle domande, ovvero se ci saranno anche Harry e Meghan con i bambini oppure la rottura con il padre sarà definitiva.

L’impatto di Spare, il libro autobiografico del Principe Harry, ha decisamente scosso gli animi della Royal Family. William e Kate continuano la loro vita e si preparano al futuro, anche se questa divisione non giova di certo a nessuno.

Nel frattempo arriva una notizia che scioglie il cuore degli inglesi: a 40 anni un altro bambino in arrivo, proprio prima dell’incoronazione di Re Carlo.

Incinta a 40 anni: l’indiscrezione dei media inglesi

Secondo alcune indiscrezioni lanciate dal magazine Star, una delle due amate principesse inglesi sarebbe incinta a 40 anni. Meghan Markle è finita sulla copertina del giornale, questa volta per una bellissima notizia che la vedrebbe incinta del suo terzo bambino dopo Archie e Lilibet Diana.

Secondo le indiscrezioni sarebbe già al quarto mese: a raccontarlo una fonte vicina alla coppia con aggiunta di dettagli interessanti. Sempre in merito a quanto riportato dal magazine attraverso le parole della coppia, Harry e Meghan non credevano ai loro occhi dopo aver fatto il test.

Quando è risultato positivo, si sono guardati e hanno sorriso perché il terzo figlio non era nelle previsioni attuali. Ovviamente questa notizia non è ancora stata confermata – e tantomeno smentita – dalla coppia reale, che forse attenderà ancora qualche mese prima di divulgarla.

La copertina di Star è dedicata a Meghan:

“ di nuovo Incinta a 41 anni”

Da un lato, seppur non in programma, questo bambino potrebbe anche portare a rimettere a posto le cose con la famiglia Reale. Non solo, il lieto evento potrebbe anche rafforzare il loro rapporto dopo i tanti gossip sulla separazione tra Harry e Meghan.

Se mai la notizia fosse confermata, il sei maggio dinanzi all’incoronazione di Re Carlo la gravidanza non si potrebbe più nascondere. L’attenzione potrebbe ricadere su questo evento e la Regina Consorte Camilla non sarebbe di certo felice.

I malpensanti hanno invece evidenziato che potrebbe essere la scusa per non andare a Londra nel mese di maggio, lasciando a Harry la decisione su cosa fare. Insomma, in ogni caso l’evento metterebbe l’accento su un possibile litigio.