Ribaltone meteo, cambia tutto: in arrivo temporali e fulmini in queste regioni

Le tendenze meteo per i prossimi giorni potrebbero cambiare in modo repentino, portando brutto tempo in diverse regioni d’Italia.

Le previsioni meteo sono una delle ricerche più cliccate soprattutto da chi dovrà recarsi, nei prossimi giorni, nelle località di vacanza.

Meteo: cosa succederà nei prossimi giorni

Con l’arrivo delle ferie, controllare le previsioni meteo per la località di vacanza che si raggiungerà è un fatto normale. Nel corso di questa settimana, il tempo è stato prevalentemente caldo e soleggiato in tutta Italia, facendo assaporare a tutti, il primo vero e proprio assaggio d’estate. Il mese di giugno, infatti, non è stato bello in tutta la penisola, anzi. Le temperature fresche ed i cieli spesso nuvolosi hanno ritardato l’arrivo della bella stagione.

Purtroppo il meteorologo Mario Giuliacci, insieme alla sua squadra, ha rivelato che i giorni a cavallo tra giugno e luglio non inizieranno nel migliore dei modi dal punto di vista del meteo.

Sembrerebbe, infatti, che i cieli tersi e le temperature calde diventeranno un ricordo lontano nella prossima settimana. Su gran parte della Penisola, infatti, si assisterà ad un’inversione di tendenza che potrebbe far saltare le vacanze a molti italiani.

Lo scenario sarà in cambiamento a partire da venerdì 30 giugno. Di seguito, vediamo quali saranno le città interessate.

Le previsioni nel dettaglio

A partire da venerdì 30 giugno, le regioni settentrionali assisteranno alla diminuzione delle temperature a cui si aggiungeranno temporali che potrebbero insistere fino alla giornata di domenica. Non sono escluse anche grandinate e raffiche di vento. Il mese di luglio, insomma, sembrerebbe partire con un cambiamento drastico che, in realtà, potrebbe riguardare le prime due settimane del mese.

In questa prima fase, le regioni prevalentemente coinvolte saranno quelle del centro nord. Il Sud, invece, potrebbe assistere a qualche pioggia sparsa di scarsa intensità. Per Giuliacci, un luglio non torrido come gli altri a cui siamo stati abituati, non è un indice negativo:

“Già il fatto che cominci con piogge temporali e relativa frescura è un buon indice”.

Del resto, non si tratterà di un meteo caratterizzato da fenomeni troppo anomali. I rovesci insisteranno anche sull’alto Appennino e sul Nord della Sardegna. La perturbazione che porterà questo maltempo è la numero 7 che, a partire da sabato 1 luglio, si sposterà verso il Nord Est. Il tempo instabile arriverà verso il sud della penisola interessando prima la Toscana e poi la Campania. Vittima di grande instabilità, con piogge isolate anche la Puglia, nelle sue cittadine dell’entroterra.

Nel corso della giornata di domenica 2 luglio, invece, torneranno picchi di alta pressione poiché giungerà l’Anticiclone Nordafricano. A stargli accanto anche dell’aria molto calda che farà sì che possa arrivare di nuovo un clima tipicamente estivo. Insomma, chi ha scelto di trascorrere il prossimo weekend fuori porta potrebbe dover rivedere i suoi piani.