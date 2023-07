Una donna ha tentato di uccidere più volte il marito con il topicida a Rimini

La polizia di Rimini ha arrestato una donna con l’accusa di aver tentato a più riprese di uccidere il marito con il topicida. La 46enne si trova ora ai domiciliari. La denuncia è partita dal personale sanitario di un pronto soccorso, allarmati ne vedere tornare spesso l’uomo, che lamentava sintomi coerenti con un avvelenamento. Le indagini sono quindi state condotte dalla Squadra Mobile, che ha informato anche il marito di quanto stesse accadendo: è stato lui stesso, quindi, che ha spiegato come l’unica persona in grado di versare sostanze letali nel suo cibo fosse la consorte. Quest’ultima, ora agli arresti domiciliari a casa della madre con braccialetto elettronico, ha tuttavia respinto tutte le accuse a suo carico.

Una 46enne di origini straniere è stata arrestata con l’accusa di aver tentato più volte di uccidere il marito con il topicida. Le indagini sono partite nel gennaio scorso dopo una segnalazione del personale medico dell’ospedale di Rimini, che hanno notato come l’uomo presentasse sintomi compatibili con un avvelenamento. I medici hanno quindi fatto analizzare gli esami eseguiti all’istituto di medicina legale dell’università di Padova, che ha confermato i dubbi, facendo scattare la segnalazione in Procura. Pare che il primo tentativo di avvelenamento sia accaduto a luglio dell’anno scorso, anche se le indagini sono partite questo gennaio. Durante una perquisizione nell’appartamento della coppia, i poliziotti hanno trovato una siringa nascosta in un cassetto della camera da letto, piena di bromadiolone, uno dei componenti che vengono usati di solito nel veleno per topi. I due erano separati da tempo, ma si erano poi riconciliati formalmente un anno fa. L’arresto della donna è stato formalizzato ieri, e ora si trova ai domiciliari, con braccialetto elettronico per pericolo di fuga, visto che a quanto pare, tornava spesso nel suo Paese di origine.

