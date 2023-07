“Riapparsa dopo 90 anni”, eppure gli studiosi l’avevano spacciata per dispersa

Con grande sorpresa degli studiosi, che l’avevano data per dispersa, è riaffacciata dopo 90 anni. Vediamo di cosa si tratta!

Sorpresi e sbalorditi, gli studiosi hanno visto riapparire una nave dopo 90 anni che era stata data per dispersa nel Triangolo delle Bermuda.

Anche la polizia è rimasta sorpresa nell’apprendere questa notizia, era impensabile che su una spiaggia delle Bahamas si presentasse una nave dopo tutto quel tempo. Scopriamo nei dettagli cosa era successo!

La nave era affondata 90 anni prima

La notizia di una nave affondata 90 anni prima nel triangolo delle Bermuda era ormai dimenticata, anche perché non c’era stata alcuna segnalazione specifica che fosse rimasta sotto le acque.

La vicenda era avvolta nel mistero ed erano state fatte delle indagini in merito, che inizialmente non avevano portato a nulla. La polizia però, dopo il ritrovamento della nave, ha deciso di indagare ed è riuscita a chiarire il mistero grazie a ciò che ha rinvenuto sottocoperta.

Prima ha esplorato la nave con molta attenzione, cercando di non tralasciare alcun dettaglio, e si è avvalsa dell’esperienza dei detective per riuscire nell’intento.

Il ritrovamento della nave dopo 90 anni

Quando la nave venne ritrovata su una spiaggia delle Bahamas la gente fu presa dalla curiosità e voleva vedere cosa c’era su quella grande struttura. I turisti facevano la fila per vederla e presto la notizia sin diffuse anche nei dintorni.

Gli ufficiali erano molto sorpresi dal ritrovamento e si chiedevano da dove provenisse quella nave. Nel frattempo, dovevano stare attenti ai turisti che insistevano per visitarla, ma fu grazie ad alcuni di loro che scoprirono delle cose interessanti.

Alcuni turisti si erano intrufolato in alcuni ambienti che la polizia doveva controllare. La barca non poteva essere identificata in quanto non presentava simboli o segni che potessero farla riconoscere. Quello che era certo era che si trattava di una nave appartenente a molto tempo prima, che però versava ancora in buone condizioni. Com’era possibile? Se era stata sott’acqua per 90 anni, come poteva non essere in cattive condizioni?

La nave non era mai stata sott’acqua

Dopo aver analizzato palmo per palmo la nave, i detective hanno concluso che non era mai stata sotto le acque, quindi non era mai affondata. Infatti, la struttura della nave non era decaduta e non presentava i segni di usura che presentano solitamente le navi quando rimangono sott’acqua per diversi decenni.

Quel dettaglio permise di approfondire le notizie sulla nave, che lasciarono sbalorditi gli agenti. Infatti, pare che la nave aveva trasportato molti passeggeri e grazie a loro fu possibile scoprirne la provenienza.

Era stato scoperto che solo alcune compagnie avevano avuto in passato navi di quelle dimensioni, quindi gli agenti cominciarono ad approfondire le indagini per scoprire di più. Presto si venne a sapere che la nave era affondata nel terribile Triangolo delle Bermuda 90 anni prima, tuttavia non presentava segni di erosione dovuti all’acqua. Doveva esserci una spiegazione, che presto arrivò!

Era stata creata una casa nel piano inferiore

La polizia era quindi davanti a delle incertezze, tuttavia continuò ad esplorare la nave nella speranza di scoprire qualcosa che spiegasse le incongruenze riscontate sul ritrovamento della nave. Così gli agenti cominciarono ad esplorare i piani superiori, però quelli di sotto risultavano chiusi e non capivano perché.

Un altro dettaglio li colpì: nel ponte inferiore le porte presentavano condizioni migliori di quelle presenti nelle altre parti della nave. Erano anche chiuse bene e gli agenti non riuscivano ad accedere, anche se pensavano che la spiegazione venisse da lì.

Infatti, quando entrarono, videro che la zona nel basso era stata trasformata in una casetta. Come era possibile? Semplice, il capitano aveva nascosto la nave su una piccola isola e lui vi abitato fino a quando la nave è stata trasportata su una spiaggia delle Bahamas dalla corrente. Non era mai finita sott’acqua!