Rete del Dono lancia la nuova iniziativa dei regali solidali

La piattaforma italiana specializzata in digital crowdfunding, Rete del Dono, ha lanciato un’importante iniziativa legata ai regali solidali in occasione dell’arrivo delle festività natalizie. Chiunque può comprare online una Christmas Card, un regalo speciale con il quale il destinatario può scegliere quale progetto socialmente utile sostenere.

Si tratta di un’idea originale e innovativa ad alto valore sociale, una soluzione interessante per fare un regalo di Natale diverso dal solito, in grado di aiutare la collettività e supportare chi ogni giorno lavora per il bene della comunità.

L’iniziativa è interamente digitale e richiede l’inserimento di un importo minimo contenuto, così da rendere i regali solidali di Rete del Dono accessibili a chiunque voglia fare la differenza.

Come funzionano i regali solidali di Rete del Dono

Rete del Dono è una piattaforma di crowdfunding per la raccolta di donazioni online, dove enti del terzo settore e organizzazioni non profit possono proporre i loro progetti e ricevere un supporto economico dalle persone che vogliono contribuire.

In questo modo, è possibile promuovere progetti solidali su internet, per acquisire una maggiore visibilità e coinvolgere il maggior numero possibile di persone.

Per quanto riguarda la gift card solidale, si riceve nella propria casella di posta elettronica, per inviarla al destinatario del regalo natalizio socialmente responsabile, come ad esempio un familiare, un amico, oppure un collega di lavoro.

La persona che riceve la Christmas Card può decidere quali progetti solidali sostenere, selezionando una delle raccolte fondi disponibili sulla piattaforma Retedeldono.it, dove trovare tantissime iniziative di elevato valore sociale.

Il destinatario del regalo solidale può stabilire autonomamente quale progetto supportare, in questa maniera viene incentivato anche un maggior coinvolgimento delle persone nelle azioni socialmente rilevanti.

Inoltre, le persone che ricevono il regalo possono a loro volta scoprire dei progetti interessanti che vogliono sostenere per conto proprio, oppure possono scegliere di acquistare a loro volta una Christmas Card da regalare ai propri amici, parenti e colleghi. Un semplice gesto può creare un valore aggiunto considerevole, promuovendo le iniziative benefiche tra la propria cerchia di persone care per ampliarne la visibilità in modo esponenziale.

Quali progetti si possono sostenere con i regali solidali di Rete del Dono?

Sul sito di Rete del Dono sono disponibili numerose cause da sostenere, progetti accuratamente selezionati per garantire il rispetto dielevati standard qualitativi. All’interno della piattaforma si possono trovare progetti di sostegno dell’arte e la cultura, la cooperazione e lo sviluppo sostenibile, l’assistenza sociale, la gestione di situazioni di emergenza, l’istruzione, la salute e la ricerca.

Le iniziative sono promosse da associazioni ed enti piccoli e grandi, tra cui nomi importanti del terzo settore e delle organizzazioni non profit come Unicef, Croce Rossa, Fondazione AIRC, ENPA e tantissimi altri protagonisti dei programmi socialmente utili in Italia e nel mondo. Per ogni progetto è disponibile una scheda informativa completa, con tutto quello che c’è da sapere sull’iniziativa, chi la promuove, le donazioni raccolte e la scadenza del crowdfunding.

Inoltre, è possibile condividere la donazione con i propri contatti, per informare i propri conoscenti e invogliarli a sostenere la cultura del dono con un semplice gesto in grado di fare la differenza.

Allo stesso modo, si possono creare le proprie raccolte fondi, coinvolgendo amici e parenti nelle donazioni per supportare con il ricavato dei progetti ad alto impatto sociale, massimizzando l’effetto delle proprie azioni a favore della collettività e dello sviluppo sostenibile.

L’acquisto di una Christmas Card su Rete del Dono è un’opportunità per scegliere un regalo differente a Natale, un omaggio diverso dal solito che può cambiare la vita di altre persone e contribuire alla creazione di un futuro migliore. Un piccolo gesto può avere un impatto significativo sulla collettività, per vivere serenamente la propria esistenza senza dimenticarsi di ha bisogno del sostegno degli altri.