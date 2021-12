Al giorno d’oggi, per qualsiasi portale o sito web che si rispetti, è fondamentale strutturare una presenza anche sul web, avendo a disposizione una piattaforma dove farsi davvero conoscere. Creare un proprio sito web consente anche di ampliare le opportunità di crescita del proprio business, estendendole al web.

È chiaro che per poter disporre di un sito web di successo serve certamente seguire alcune utili indicazioni, necessarie per poter creare un prodotto funzionale ed efficace, ma soprattutto personalizzato su quella che è l’attività che si svolge.

La soluzione proposta da Register.it

Come si può facilmente intuire, per la creazione di un sito web professionale, una delle scelte più azzeccate che si possono fare è certamente quella di fare affidamento su un team di professionisti, dotato di quelle competenze e di quell’esperienza che sono necessari per poter procedere nel migliore dei modi allo sviluppo del proprio progetto.

Leggi anche Algorand, la blockchain italiana che promette di superare il Bitcoin

La realizzazione siti web è un’operazione piuttosto delicata quando viene effettuata in modo serio e preciso, avendo uno scopo ben determinato da raggiungere. Di conseguenza, è anche corretto pensare a un investimento mirato, che possa portare in dote valore da applicare alla propria attività. In fondo, si tratta semplicemente di un altro step in più di crescita.

Un team di esperti come quello di Register.it, ad esempio, mette a disposizione della clientela alti livelli di professionalità e un servizio veramente completo sotto ogni punto di vista, dato che verrà curata ogni fase della realizzazione di un sito web oppure di un portale e-commerce, a partire dal design del sito fino ad arrivare alla scelta di immagini e contenuti, senza dimenticare ovviamente la visibilità sui vari motori di ricerca e il posizionamento in ottica SEO, ma anche tutti quegli interventi di mantenimento del sito web. Per chi ha poca esperienza, quindi, poter contare su un supporto al 100% è davvero decisivo.

Serve usare la tecnologia corretta

È fondamentale, in ottica di realizzazione di un sito web di successo, che abbia, anche in fase di progettazione, un orientamento ben chiaro e preciso. Di conseguenza, si deve avere le idee ben chiare se si debba considerare un sito riferito alla vendita sul web, oppure un sito web vetrina. Insomma, anche stabilire a quale target si ha intenzione di rivolgersi non è un aspetto da poco e, in tal senso, è chiaro che i consigli e le indicazioni di professionisti con esperienza del settore è molto importante e può tornare decisamente utile.

Al giorno d’oggi, però, nella creazione di un sito web è fondamentale anche dare la giusta importanza alla praticità. Proprio a questo riguardo, è bene mettere in evidenza come ci sia una tendenza sempre maggiore a optare per piattaforme CMS che offrono la possibilità di creare un sito anche in maniera semplice e senza eccessive competenze dal punto di vista tecnico.

La scelta del dominio

Si tratta di un passaggio fondamentale per chi ambisce al successo. Infatti, come nome dominio va impiegato il nome della propria azienda piuttosto che del proprio brand. Nel caso in cui si tratti di un libero professionista, allora c’è la possibilità di realizzare un sito web decisamente più personale, combinando un nome che va a definire la propria professione con il nome della città in cui viene svolta tale attività. Ad ogni modo, è importante mettere in evidenza come il nome del dominio di un sito web deve essere univoco, ma anche breve e facile da memorizzare.

L’importanza dell’impatto grafico

I fattori che più fanno la differenza al giorno d’oggi dal punto di vista grafico sono certamente tre, ovvero minimalismo, linearità e semplicità. Si tratta di concetti che spingono a focalizzarsi maggiormente sui contenuti, che invece devono essere accessibili e facili da consultare, oltre che ben progettati.