Resuscita una specie estinta, avvistata dagli studiosi: è tornata dopo secoli

Una specie estinta, o almeno ritenuta tale, è invece viva e vegeta. È stata avvistata dagli studiosi dopo alcuni secoli.

Alcune specie animali possono suscitare entusiasmo sia negli appassionati che negli esperti, soprattutto quando una rara farfalla sbatte le ali.

Di recente, studiosi di tutto il mondo si sono rallegrati per alcune recenti notizie. Questo particolare insetto, ritenuto estinto da oltre un secolo, è stato riscoperto. Qual è la specie specifica in questione?

Inizialmente, la specie era confinata esclusivamente in Gran Bretagna, ma per quasi cento anni non ci sono stati aggiornamenti sul suo stato.

Inaspettatamente, la specie è riemersa in una regione rurale situata nelle immediate vicinanze di Londra. Gli attributi dell’animale sono eccezionalmente notevoli e meritano ulteriori indagini.

Tipica farfalla del periodo estivo

Gli avvistamenti della farfalla in questione non sono stati abbondanti, ma comunque significativi. I rapporti indicano che questa particolare specie viene spesso scambiata per la comune farfalla “cavolo”, che è facilmente riconoscibile per la sua tonalità bianca.

Queste farfalle sono uno spettacolo comune in Inghilterra durante i mesi estivi. Tuttavia, la specie presumibilmente estinta in questione è prevalentemente bianca, con venature nere che corrono lungo le ali, rendendola facilmente distinguibile. I documenti storici fanno risalire l’esistenza di questa specie al regno di Carlo II.

Il sovrano in questione governò dal 1630 al 1685, mentre l’estinzione documentata della non comune farfalla risale al 1925, anno dell’estinzione ufficiale.

La farfalla ha vissuto nel Regno Unito per circa trecento anni, con la sua popolazione che ora mostra segni di ripresa.

Queste farfalle si trovano tipicamente vicino a Londra, in aree con alberi di biancospino e prugnolo.

L’avvistamento iniziale ha lasciato i naturalisti increduli, ma le successive osservazioni hanno confermato la natura unica della scoperta.

Un’organizzazione specializzata ha anche condiviso un dettaglio intrigante con il pubblico.

L’organizzazione responsabile del monitoraggio della popolazione di farfalle in Gran Bretagna è Butterfly Conservation, che conosce bene gli insetti dalle ali bianche con venature scure oggetto di discussione.

È probabile che un individuo o un gruppo abbia rilasciato nell’ambiente questa specie, che si credeva estinta.

Tuttavia, non sono disponibili ulteriori informazioni sull’identità o la motivazione di queste persone.

Nonostante queste circostanze, l’associazione sconsiglia di celebrare frettolosamente e incoraggia la prudenza. La logica alla base di questo approccio prudente non è difficile da ipotizzare.

Sebbene il recente avvistamento della bellissima farfalla sia indubbiamente sbalorditivo, non significa necessariamente che la specie estinta si riprenderà spontaneamente.

Purtroppo, un evento simile si è verificato nello stesso paese solo un anno prima con la grande farfalla blu, anch’essa ritenuta estinta, scoperta in migliaia di esemplari nella parte sud-occidentale del paese.

Il merito di questa scoperta è della missione scientifica a lungo termine della Royal Entomological Society, uno specifico progetto di conservazione volto a dimostrare che qualsiasi specie in via di estinzione può essere salvata.

Questo risultato offre speranza per altri animali che affrontano lotte simili e apre nuove possibilità per gli sforzi di conservazione.

Gli esperti predicano prudenza

La ricomparsa della farfalla bianca venata di nero, una specie dichiarata estinta in Gran Bretagna quasi un secolo fa, è al tempo stesso un mistero e un motivo per festeggiare.

La BBC ha riportato l’emozionante ed enigmatico evento, che ha coinvolto alcuni avvistamenti di farfalle bianche venate di nero che svolazzavano nei campi e nelle siepi del sud-est di Londra.

Sebbene la loro presenza sia un segno di speranza, non significa la rinascita spontanea di una specie estinta.

Tuttavia, è un’indicazione promettente del potenziale per il loro graduale ritorno nell’ecosistema.