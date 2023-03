“È riapparso dopo anni”, gli studiosi lo credevano estinto: cosa hanno trovato

Nessuno ci poteva credere, ma lui è riapparso dopo che tutti quanti lo avevano dato per estinto: è di nuovo tra noi.

Una estinzione in piena regola, sino a quando quasi per caso ha fatto nuovamente apparizione. Chi ha avuto il primo incontro è rimasto sconcertato e anche impaurito, per poi scoprire si trattasse di un animale del giurassico. Insomma, non è propriamente vero che l’estizione sia totale perché dopo qualche tempo si può tornare indietro anche se passano tantissimi anni. Facciamo chiarezza su cosa sia riapparso dopo che lo hanno dato estinto del tutto?

Insetto estinto, il racconto di chi lo ha ritrovato

Una storia che in un attimo ha fatto il giro del globo, soprattutto dopo il ritrovamento di un esemplare dato per estinto. Nel 2012 un giovane ragazzo – all’epoca dottorando – di nome Michael Skvarla è andato al supermercato, come in un giorno normalissimo,

Una volta entrato al Walmart si è diretto al reparto del latte e ha un punto perché qualcosa aveva nutrito la sua curiosità. Su un lato dell’edificio ha potuto notare un insetto gigante, strano e mai visto sino ad ora.

Lo ha preso delicatamente e poi ha fatto la spesa, portandoselo a casa.

Il racconto del giovane stato condiviso da lui stesso sul sito web dell’Università di Penn State. Una volta raggiunta casa propria, lo studio dell’insetto lo ha portato a pensare che fosse un formicaleone.

Nel 2020 il giovane è diventato un professore ed oggi dirige il laboratorio per l’identificazione degli insetti, sempre nella stessa Università. Un episodio che lo ha segnato a tal punto da voler diventare il massimo studioso di questi animali. Quando ha trovato il formicaleone ha pensato di approfondire, tanto da trasformare il tutto in una professione vera e propria.

Durante una lezione con i suoi studenti ha raccontato la storia. Ma grazie ad uno scambio di opinioni e dopo anni di esperienza, si è reso conto di aver fatto un errore in tutti questi anni. Infatti Michael aveva trovato un crisopa gigante, oramai dato per estinto.

Crisopa gigante: caratteristiche dell’insetto giurassico

Dopo una attenta analisi del DNA è stato confermato che l’insetto ritrovato al supermercato fosse quello estinto. Era stato avvistato ancora negli anni ’50 in una zona del Nord America e poi scomparso.

Oggi fa parte della collezione del Frost Entomological Museum al Penn State University, con la scoperta spiegata dettagliatamente in un articolo poi pubblicato sulla rivista scientifica nota Proceedings of the Entomological Society of Washington.C.

Questo insetto è descritto dagli esperti come una falena similare ad una mosca, con ali appoggiate direttamente sul corpo. L’animale si era diffuso in epoca giurassica ma non si pensava che potesse riapparire oggi, dopo tutto questo tempo.

La sua scomparsa ai tempi non è stata determinata da un fattore specifico, infatti sono in corso ancora degli studi in merito. Potrebbe comunque essere stata colpita dall’inquinamento e poi man mano dall’urbanizzazione.