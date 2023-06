Resta incinta e pensa di abbandonare il liceo, il preside allestisce una nursery a scuola

Il liceo artistico di Ravenna non è nuovo a questo genere di iniziative, anzi, è sempre stato precursore in ambito di diritti: lo scorso anno ha introdotto le carriere alias, che altro non sono che una soluzione per gli studenti transgender – che quindi non si riconoscono nel genere assegnato alla nascita, quello del sesso biologico – che desiderano vedere riconosciuta la propria identità di genere. Non solo, al liceo di Ravenna è stato anche istituito il congedo mestruale e i primi bagni ‘gender neutral’.

Il piccolo Edoardo è diventato la mascotte della scuola. Quando la sua mamma è impegnata in compiti in classe e interrogazioni, ci pensano compagni e collaboratori a occuparsi di lui. Il sogno di Sofia è quello di trovare un lavoro come mosaicista e l’arrivo del suo bambino è diventato lo sprono per raggiungere anche quest’altro obiettivo.