Disinstalla queste 4 pericolose applicazioni dal cellulare: svuotano conti in banca

Presta attenzione a ciò che scarichi sul tuo telefonino. Disinstalla queste 4 pericolose applicazioni dal cellulare se non vuoi vedere svuotato il tuo conto corrente.

Conti in banca svuotati: attenzione a ciò che scarichi sul telefonino

Tutti al giorno d’oggi possediamo un cellulare o anche più di uno: impossibile vivere senza. La tecnologia sempre più all’avanguardia nel settore della telefonia in particolare, ha invaso le nostre vite e la dipendenza da cellulare ne è un esempio.

Secondo alcune statistiche, le persone trascorrono buona parte delle loro giornate messaggiando, effettuando chiamate o scaricando giochi. Il dato più assurdo è però questo: tutte queste attività avvengono anche durante l’orario di lavoro, nel caso degli adulti o professionisti, e a scuola nel caso invece degli studenti.

Nessuno ormai utilizza più il cellulare semplicemente per chiamare. Gli smartphone sono diventati computer, agende, diari segreti e custodi di dati e informazioni anche personali, che, se finiscono nelle mani sbagliate, ci espongono a rischi piuttosto seri che possono compromettere irrimediabilmente la nostra privacy.

Anche tu avrai sicuramente accesso tramite il tuo telefono ad applicazioni bancarie o conserverai su di esso chiavi di accesso e password varie. Sappi che in questo modo stai rischiando di perdere tutto.

Gli hacker non sono solo quelli che creano virus ad hoc per rubare dati e informazioni personali “infettando” i cellulari ma sono anche quelli che agiscono attraverso delle applicazioni. Se hai queste 4 applicazioni sul tuo cellulare provvedi immediatamente a disinstallarle: così ti svuotano il conto in banca senza che tu te ne accorga.

Ci sono delle applicazioni che se scaricate, possono svuotarti il conto in banca. Non pensare che siano solo i classici malware a infettare il tuo dispositivo.

I cybercriminali possono venire a conoscenza di informazioni personali e dati di accesso ad applicazioni bancarie anche attraverso delle semplici applicazioni che scarichi in buona fede sul tuo telefono.

Disinstalla queste 4 pericolose applicazioni dal cellulare senza pensarci nemmeno un momento: in pochi minuti potresti altrimenti trovarti senza più un centesimo sul conto. Per essere più precisi, bisogna dire che esistono varie applicazioni che appartengono a 4 categorie che rappresentano un rischio per la privacy di tutti noi.

Dovresti prestare per esempio attenzione a tutte quelle applicazioni che scarichi in rete e non da store ufficiali Android o Apple. Tutto ciò che proviene da fonti diverse da queste menzionate non è necessariamente sicuro.

Potrebbe capitare che anche dei semplici giochi scaricati tramite download su vari motori di ricerca contengano virus realizzati con lo scopo di hacherare il cellulare ed entrare in possesso di informazioni personali.

Altre applicazioni pericolose per la privacy sono quelle che al momento della installazione richiedono numerosi consensi e autorizzazioni da accettare. Anche queste potrebbero contenere malware pronti a danneggiare il tuo telefonino e rubare dati bancari o chiavi di accesso.

Non sono sicure nemmeno quelle applicazioni a cui diamo autorizzazione ad utilizzare le nostre informazioni di sistema funzionando anche in background. La maggior parte di esse rovinano il nostro cellulare prosciugando rapidamente la batteria o consumando i dati di connessione.

Ma non è tutto. Proprio in background potrebbero compiere azioni illegali o entrare sulle applicazioni private come quelle bancarie. Infine devi stare attento anche a tutte quelle applicazioni che non prevedono un centro di assistenza telematico per il cliente o che nei dati aggiuntivi non riportano le informazioni dei creatori o sviluppatori. Esse potrebbero essere applicazioni create al solo scopo di compiere azioni fraudolente.

I segnali che indicano se il tuo cellulare ha un virus

Non solo applicazioni scaricate in maniera imprudente o da store diversi da quelli ufficiali, possono svuotare il nostro conto corrente.

Ci sono altri segnali che indicano che il tuo cellulare sta subendo un attacco:

consumo eccessivo dei dati senza apparente motivo: se noti questo problema, potresti avere il cellulare infettato da un virus;

addebiti ingiustificati: alcuni virus potrebbero effettuare per tuo conto acquisti di applicazioni o fare abbonamenti;

blocco delle applicazioni: se le applicazioni si arrestano o si chiudono automaticamente, il tuo cellulare potrebbe avere un malware.

cellulare che si surriscalda: se il tuo telefonino si surriscalda potrebbe avere un malware che consuma molta RAM e CPU.

Devi dunque prestare particolare attenzione al modo in cui utilizzi il tuo cellulare. Anche involontariamente o in buona fede, si possono commettere errori che mettono a rischio la nostra privacy.

Occhio alle applicazioni poco sicure, a quelle non presenti sugli store ufficiali e a quelle che ti chiedono numerose autorizzazioni: nella maggioranza parte dei casi si tratta di applicazioni messe in rete solo per rubare dati e svuotare i conti in banca.