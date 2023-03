Residui e aloni bianchi sui bicchieri, come rimuoverli senza detersivo

A tutti può capitare di lavare i propri bicchieri e di non vederli splendenti. Vediamo come eliminare gli aloni bianchi sui bicchieri.

Nonostante tutti gli accorgimenti, anche i bicchieri appena lavati potrebbero sembrare sporchi. Perché succede?

Aloni bianchi sui bicchieri: perché succede?

I bicchieri e, in generale, le stoviglie di vetro, sono molto belle e pratiche per la propria tavola. Spesso, però, può succedere che se vengono lavate, sia a mano che in lavastoviglie, potrebbero presentare degli aloni e delle macchie bianche.

Ciò può succedere principalmente per la durezza dell’acqua che potrebbe avere un elevato contenuto di calcare. In altri casi, potrebbero essere dei residui di detersivo che si depositano sul vetro, lasciandolo opaco.

Per fortuna, esiste un trucco per poter far sparire le macchie bianche di calcare dai tuoi bicchieri. Resterai sorpreso di sapere che non serve detersivo o sapone di alcun tipo ma soltanto un ingrediente naturale, reperibile in tutte le cucine.

Il trucco per farli brillare

Per dire addio ai segni di calcare sui bicchieri puoi utilizzare l’aceto bianco. Si tratta di un detergente versatile di cui non si può fare a meno in casa. Infatti, è un eccezionale smacchiatore oltre che un buon alleato contro il anticalcare. Nel caso che ci interessa, può quindi essere perfettamente in grado di eliminare macchie bianche o macchie di acqua dura dai bicchieri.

Per usarlo, mescola una parte uguale di aceto bianco e acqua calda o fredda in un flacone con spruzzino, quindi aggiungi due gocce di succo di limone fresco per profumare. Spruzzerai quindi la soluzione profumata direttamente sul vetro e la lascerai agire per 15 minuti.

Contro le macchie difficili, lascia riposare la soluzione sul bicchiere per 30 minuti. Successivamente, con una spugnetta asporta l’aceto in eccesso e ciò che resta delle macchie. Quindi prendi un panno umido per sciacquare il bicchiere o mettilo sotto l’acqua corrente. Utilizza un panno morbido per asciugare per evitare possibili tracce di gocce d’acqua.

Questo metodo è perfetto per poter lucidare anche gli occhiali oppure gli specchi della propria casa. Provare per credere.

Nel caso di bicchieri o vetri malandati e molto opachi, pieni di macchie, l’aceto e il limone potrebbero non bastare. In questo caso, puoi utilizzare un duo infallibile: quello composto da sale e bicarbonato di sodio. Basta mescolare due parti uguali di sale grosso e bicarbonato di sodio con un po’ d’acqua per ottenere una pasta densa. Con una spugnetta applicala su un bicchiere già spalmato di aceto bianco che avrete lasciato riposare in precedenza.

Strofinate la superficie del bicchiere con la vostra spugnetta in modo che la pasta agisca in profondità, lasciate agire qualche minuto poi procedete al risciacquo per eliminare tutti gli ingredienti. Infine, prendi un panno pulito e asciutto per asciugare il vetro.