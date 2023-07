Repellente potentissimo per i piccioni, tanti non conoscono questo rimedio naturale

I piccioni possono essere una vera e propria piaga per i nostri balconi e giardini, ma esistono un repellente naturale per tenerli lontani.

Avete mai dovuto combattere contro dei piccioni che avevano scelto il vostro tetto, balcone o giardino come casetta? Se questo è il vostro caso, allora saprete per certo che non si tratta di un’impresa facile. Allontanare i piccioni, però, è necessario, perché rappresentano un vero rischio per la nostra salute. Per farlo, però, non è necessario utilizzare prodotti chimici o veleni: esistono diversi rimedi naturali che possono fare al caso nostro. Vediamo in che modo.

Repellente naturale per i piccioni sul balcone

Andiamo per gradi: che fare se ci sono dei piccioni che tornano continuamente ad appollaiarsi sul nostro balcone? Il caro vecchio metodo dello spaventapasseri non è praticabile, soprattutto se viviamo in città. Ma esistono delle alternative altrettanto valide.

Ad esempio, potremmo utilizzare dei palloncini su cui disegnare un occhio o un altro uccello, in modo da spaventare i piccioni. Ovviamente, se scegliamo questo metodo, è bene ricordare di spostare i palloncini di tanto in tanto, in modo che i piccioni non si abituino alla loro presenza con il passare del tempo.

In generale, qualsiasi rimedio che si muova, sia particolarmente colorato o rifletta la luce è particolarmente indicato per tenere lontani gli uccelli dal nostro balcone. E così, via a girandole colorate, fili di fogli in alluminio o fili tesi. In particolare, i fogli di alluminio sono i nemici giurati dei piccioni, perché questi uccelli non ne sopportano il rumore.

Ancora, l’idea di un semplice filo di metallo teso e appeso sul balcone servirà a dissuadere gli uccelli dal posarvisi, poiché avranno difficoltà a farlo.

Allontanare questi uccelli dal tetto

Che dire del tetto? Ovviamente, esistono delle soluzioni efficaci per salvare anche questo spazio della casa dalla presenza poco gradita dei piccioni. I tetti in particolare sono preda facile di questi uccelli, che li prediligono per costruire i loro nidi. Questo tuttavia può essere deleterio per il nostro tetto, poiché gli escrementi dei piccioni ne deteriorano il materiale e usurano le tegole.

Per evitare che questo accada, potremmo ricorrere ad esempio a dissuasori elettrici, i quali funzionano dando una piccola scossa al piccione quando vi si posa. In questo modo, l’uccello volerà via, e difficilmente tornerà. Attenzione però: questo metodo va assolutamente evitato nel caso in cui i dissuasori rischino di entrare in contatto con bambini o animali domestici.

Esistono anche dissuasori meccanici, come i classici fili ad aghi, utili per dissuadere il piccione dal posarsi sul nostro tetto, onde evitare di pungersi. E si tratta di materiali facili da reperire, infatti possiamo trovarli in qualsiasi negozio di ferramenta ben fornito.

L’ultima frontiera della lotta ai piccioni, poi, sta nell’utilizzo di apparecchi a ultrasuoni. Questi dispositivi emettono suoni ad una frequenza che noi esseri umani non percepiamo, ma che disturbano i piccioni, così come altri animali indesiderati. Comunque, è una soluzione potenzialmente meno efficace delle altre, e dal costo maggiore.

Rimedi per salvare il giardino

E se è il giardino la zona della casa da disinfestare? Un primo rimedio, forse ovvio, è quello di non incentivare la presenza di piccioni lasciando loro cibo, anche in maniera indiretta. Evitiamo quindi i semi per l’erba, ma anche di lasciar cadere briciole in giro.

Inoltre, cerchiamo di creare un ambiente il più scomodo possibile per questi uccelli. Lo si può fare, ad esempio, evitando di creare zone in cui gli sarà più facile posarsi. Possiamo a questo scopo utilizzare delle reti per uccelli da posizionare sugli alberi, oltre a dissuasori ad aghi appuntiti su alcune zone particolari.

In più, su davanzali e ringhiere possiamo pensare di applicare sostanze che sono particolarmente sgradite ai piccioni, e che quindi li terranno lontani. Quali sono? Ad esempio, spezie come pepe, cannella o curry hanno odori terribilmente forti per questi volatili, costringendoli a tenersene alla larga.

Lo stesso dicasi per la naftalina e la canfora, che possiamo appendere sul balcone o sulle ringhiere disponendole in sacchetti di tela.

Infine, un ultimo rimedio completamente naturale consiste nello spruzzare in determinate zone del giardino una soluzione di aceto bianco, acqua ed eucalipto. L’odore forte di questa soluzione spingerà i piccioni a tenersi decisamente alla larga dalla nostra casa.