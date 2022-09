Alle 06:30 di questa mattina – le 7:30 in Italia – si sono chiuse le porte della camera ardente allestita a Westminster Hall per dare l’ultimo saluto alla regina Elisabetta.

In quest’ultima settimana, migliaia di persone sono rimaste in fila per ore per rendere omaggio alla sovrana inglese scomparsa all’età di 96 anni, l’8 settembre scorso.

Questa mattina si svolgeranno i funerali solenni della Regina Elisabetta II, per i quali sono attese oltre 2mila persone, di cui un quarto tra capi di Stato e dignitari, all’Abbazia di Westminster.

Tra le teste coronate che presenzieranno alla cerimonia, ci sarà l’imperatore del Giappone Naruhito e il re Felipe VI di Spagna. L’Italia sarà rappresentata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura.

Ai funerali saranno presenti anche i principini George e Charlotte – 9 e 7 anni – figli di William e Kate. Non sarà invece presente il fratellino Louis di 4 anni.

Al culmine della cerimonia, la bara della sovrana percorrerà le strade della capitale, fino al Wellington Arch, ad Hyde Park, e da lì poi a Windsor, dove sarà tumulata.

Re Carlo III ha rivolto nelle scorse ore un ringraziamento ai sudditi per gli atti di omaggio verso la compianta madre manifestati in questi giorni.

ha scritto il nuovo re d’Inghilterra in un comunicato ai sudditi.

Un inedito ritratto della Regina Elisabetta è stato rilasciato da Buckingham Palace alla vigilia dell’ultimo saluto alla sovrana.

La foto, che la ritrae sorridente, era stata scattata lo scorso mese di maggio al Castello di Windsor, prima delle celebrazioni del Giubileo di platino. Nell’immagine, condivisa sul profilo ufficiale della famiglia reale, Elisabetta indossa la sua collana di perle, orecchini di perle e la spilla con acquamarina e diamanti ricevuta in regalo per il suo 18° compleanno dal padre, re Giorgio VI.

Ahead of Her Majesty The Queen’s State Funeral, a new photograph has been released.

The photo was taken to mark Her Majesty’s Platinum Jubilee – the first British Monarch to reach this milestone.

Tomorrow, millions will come together to commemorate her remarkable life. pic.twitter.com/UyVfjVvJgw

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 18, 2022