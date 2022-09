Supermercato, questo è il più economico di tutti: risparmi 3000€ l’anno | Non ci vai mai

Fare la spesa al supermercato sta diventando un vero lusso? In questo si risparmiano tantissimi soldi anche mettendolo in confronto con i maggiori discount.

Impossibile fare la spesa in questo periodo, con i prezzi che sono saliti alle stelle e la voglia di trovare prodotti di altissima qualità in offerta. Non è così difficile come sembra, perchè c’è un supermercato che fa risparmiare single e famiglie seppur comprando sempre prodotti di ottima qualità. Se risparmiare è diventato un must, ci sono ancora aziende che guardano al futuro e cercando di dare una mano ai consumatori.

Caro spesa, dove andare per risparmiare?

Come accennato, fare la spesa negli ultimi mesi è diventato un vero lusso. Alcuni prodotti non si trovano – come l’acqua minerale gassata o le bibite con le bollicine – mentre tutto il resto è aumentato in maniera considerevole. Gli italiani si stanno ingegnano in ogni modo possibile, optando per discount che possano far risparmiare oltre che rinunciando a prodotti di un certo tipo.

Pensare nell’ottica del risparmio è corretto, ma è bene considerare anche le aziende che diano prodotti di ottima qualità per una spesa varia e salutare. L’indagine di Altroconsumo ha potuto mettere l’accento su quello che è il supermercato più economico dove fare la spesa, anche a dispetto dei suoi più accaniti competitor.

Il risultato dell’indagine ha fatto inoltre emergere che:

Nel confronto dell’indagine di quest’anno con prezzi rilevati a marzo 2022 e maggio 2021 si scopre che i prezzi sono stati aumentai del 5,2% e sono stati i discount i protagonisti. In termini assoluti restano comunque quelli più economici, seppur indicati come coloro che hanno aumentato i prezzi dei prodotti;

di quest’anno con prezzi rilevati a marzo 2022 e maggio 2021 si scopre che i prezzi sono stati aumentai del 5,2% e sono stati i discount i protagonisti. In termini assoluti restano comunque quelli più economici, seppur indicati come coloro che hanno aumentato i prezzi dei prodotti; I prodotti in offerta nei discount sono diminuiti del 2%, ecco perché un aumento potrebbe essere giustificato;

Nella classifica generale dei supermercati, con suddivisione per tipologia di spesa, emerge che comunque è sempre un discount ad averla vinta sugli altri.

Come è stato svolto lo studio? È stato preso in considerazione un campione di 346 discount e 126 categorie diverse con valutazione dei prezzi incluse le promozioni attive in quel momento. Tutti i prezzi sono stati poi elaborati con una serie di ponderazioni e calcoli, così da ottenere la classifica generale e precisa.

Qual è il supermercato più conveniente?

Basandosi solamente sui discount, a vincere su tutti è proprio l’Eurospin ideale anche per chi vuole fare una spesa mista risparmiando alla cassa. Ha ottenuto un punteggio di 100 ed è stato consacrato come la catena più conveniente del 2022.

Un risultato che è stato ottenuto valutando la spesa di una famiglia media, composta da due persone e due figli che acquistano prodotti alimentari misti. Ne è emerso che questa famiglia risparmia sino a 3.000 euro in un solo anno: oggi come oggi non è una cifra da sottovalutare, considerando il caro vita che sta attanagliando tutti quanti.