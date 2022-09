La guerra in Ucraina accentua lo scisma tra i poteri della Onu

È passato molto tempo da quando le nazioni della ONU erano così disunite, e ora la causa è la guerra in Ucraina. La 77a Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che martedì inizia la sua grande settimana di intervento dei leader mondiali e sarà la prima completamente di persona dall’inizio della pandemia nel 2020, si apre in un clima strano.

Quasi in silenzio, dopo i funerali della regina Elisabetta II d’Inghilterra, a cui hanno partecipato molti dei capi. E in un clima di divisione, all’ombra della guerra in Ucraina, come non si ricordava dai tempi della Guerra Fredda. All’invasione russa dell’Ucraina, la grande questione che dominerà attivamente e passivamente l’annuale conclave dei leader mondiali, si aggiunge la crisi alimentare, il primo aumento della povertà estrema globale in due decenni ―820 milioni di persone nel mondo soffrono la fame―, le conseguenze del coronavirus, la battuta d’arresto dei sistemi democratici e il cambiamento climatico protagonisti del conclave.

Il presidente della Ucraina Volodymyr Zelensky dovrebbe intervenire in video da Kiev

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe intervenire in video da kiev mercoledì, mentre continua la fulminea controffensiva che ha permesso al suo esercito di riconquistare parte del territorio catturato dalle truppe russe. Zelenski ha bisogno di un permesso speciale, approvato venerdì con una votazione dei paesi membri dell’Assemblea. La Russia si è opposta alla partecipazione del capo di stato nemico, sostenendo che le regole autorizzano solo i discorsi faccia a faccia.

L’Ucraina ha affermato che il presidente non può lasciare il Paese a causa della guerra. Il voto, in cui il discorso di Zelensky è stato votato sì con 101 voti favorevoli, sette contrari e 19 astenuti, è stato interpretato come una sorta di referendum sulla popolarità che la causa ucraina continua a generare nel mondo, sette mesi dopo l’inizio della Invasione russa.

“C’è una vera fatica” tra i paesi del cosiddetto sud globale, che vogliono che l’agenda si rifocalizzi sulle questioni che più li riguardano, come l’escalation dell’inflazione o la carenza di cibo, ha riconosciuto Ashish giovedì in un seminario online Pradesh, dal centro di analisi International Crisis Group e coautore del rapporto Ten Challenges for the UN 2022-2023.

In parte per affrontare queste preoccupazioni, martedì gli Stati Uniti, l’Unione Europea e le Nazioni Unite ospiteranno un forum con le nazioni colpite per discutere della sicurezza alimentare. Il funerale della sovrana britannica ha costretto a modificare l’ordine degli interventi, visto il ritardo nell’arrivo nella Grande Mela di numerosi leader che si sono recati a Londra, tra cui lo stesso presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

L’inquilino della Casa Bianca romperà per la prima volta la tradizione che prevede che gli Stati Uniti siano il secondo intervento -subito dopo il Brasile- nella prima giornata di discorsi, che gli conferisce il potere di definire, in una certa misura, il questioni che devono essere affrontate dai leader. In questa occasione, l’intervento di Biden avverrà mercoledì alle 10.30 locali, e il Senegal occuperà il posto lasciato libero da Washington martedì. Il presidente degli Stati Uniti, che arriva a New York già in vista delle elezioni legislative di novembre, dedicherà la parte principale del suo intervento all’Ucraina.

“Cercherà di sottolineare che l’attacco contro l’Ucraina è un attacco contro la Carta delle Nazioni Unite, contro il diritto internazionale, i principi di sovranità e integrità territoriale, le cose che i membri delle Nazioni Unite apprezzano veramente“, afferma Pradesh. Vorrà anche, secondo l’esperto, inviare ai Paesi più colpiti dall’aumento dei prezzi alimentari il messaggio che la causa di questi aumenti “non sono le sanzioni occidentali, ma la responsabilità della Russia”.

Buona parte dell’intervento di Biden, a suo avviso, sarà segnato dalle critiche a Mosca

Buona parte dell’intervento di Biden, a suo avviso, sarà segnato dalle critiche a Mosca. E anche con allusioni dirette o indirette alla Cina, la potenza sempre più rivale degli Stati Uniti e alla quale Washington guarda almeno con la coda dell’occhio in ogni fase della sua politica estera. L’Assemblea Generale arriva un mese dopo l’aggravarsi delle tensioni tra i due governi per la visita della Presidente della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, a Taiwan, l’isola autogovernata che Pechino considera parte del suo territorio.

Né il presidente russo, Vladimir Putin, né il cinese, Xi Jiping, hanno in programma di partecipare all’Assemblea generale. Invece, entrambi i partner strategici sono andati avanti per celebrare il loro particolare vertice. I due si sono incontrati la scorsa settimana a Samarcanda, la leggendaria città sulla Via della Seta nell’attuale Uzbekistan, in un incontro in cui, nonostante la Russia abbia ammesso i “dubbi” di Pechino sull’Ucraina, entrambi hanno sottolineato il reciproco sostegno dei rispettivi “interessi chiave”.

Né il momento, una settimana prima dell’incontro di New York, né l’evento sono stati casuali: il vertice della Shanghai Cooperation Organization (SCO), organizzazione di sicurezza regionale fondata da Pechino. Sia la Cina che la Russia, la cui delegazione sarà guidata dal ministro degli Esteri Sergey Lavrov, si rivolgeranno all’Assemblea sabato. L’ambasciatrice statunitense all’ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha escluso colloqui tra la sua delegazione e quella russa; né, come assicura, ci sarà dell’accordo nucleare iraniano, i cui attuali negoziati sono entrati in una fase di stallo.

Sì, ci saranno incontri tra i rappresentanti degli Stati Uniti e degli ucraini. Nei discorsi prima dell’Assemblea, Thomas-Greenfield aveva preso atto della necessità di riformare l’istituzione, “che soffre di una crisi di fiducia causata dalla guerra non provocata della Russia in Ucraina”. Ma la diplomatica non ha specificato che tipo di cambiamenti prevede, e gli esperti sono scettici sulla propensione dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza – Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Regno Unito – ad adottare rinnovi che potrebbero portarli una diminuzione sulla sua autorità.

“Sarebbe bello vedere alcune idee, ma continueremo a vedere uno spostamento verso coalizioni e alleanze ad hoc” di governi ideologicamente correlati, come Aukus, l’alleanza militare tra Regno Unito, Australia e Stati Uniti per contenere la Cina nel Pacifico – o G7 “le sette nazioni più industrializzate: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Giappone”, sottolinea Pradesh. “Questo tipo di formati potrebbe essere il luogo in cui si concentra l’attenzione multilaterale”.