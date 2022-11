Regina Elisabetta, svelato il nome del suo figlio preferito: contro ogni previsione

Regina Elisabetta, ecco chi è sempre stato il figlio prediletto della monarca più famosa del mondo. E chi se lo sarebbe mai immaginato?

Sapete chi da sempre è il figlio preferito della compianta Queen Elizabeth? No, non è chi tutti noi abbiamo sempre immaginato. Che colpo di scena!

Regina Elisabetta, non solo sovrana ma anche mamma premurosa

La Regina Elisabetta è venuta a mancare l’8 settembre 2022 lasciando il mondo e la royal family in una valle di lacrime.

Sebbene siano passati già due mesi da quando ha lasciato un vuoto enorme nella vita di tutti, digerire la sua dipartita è ancora difficile. In un battibaleno tutto è cambiato per tutti: nuovo ordine monarchico, nuovi ruoli a corte, nuovo governo e soprattutto nuovo sovrano.

Conosciuta in tutta il mondo per essere stata una monarca lungimirante, attenta ed equilibrata, poco ha mostrato della sua vita privata, quella più intima si intende, la Regina Elisabetta, che a palazzo reale, svestita degli abiti da sovrana, era una moglie ma soprattutto una mamma.

Che rapporto aveva la sovrana con i suoi figli? Che mamma era la moglie del duca Filippo? Abbiamo una risposta a tutte queste curiose domande ma soprattutto spunta fuori l’indiscrezione che nessuno si aspettava.

Sapete chi è da sempre il figlio prediletto, quello più amato, il preferito dalla compianta Regina? Non ci credereste mai, contro ogni previsione ecco chi ha sempre occupato un posto speciale nel suo cuore.

Svelato il nome del figlio preferito della monarca

La Regina Elisabetta insieme al duca Filippo di Edimburgo ha messo al mondo quattro figli: Carlo, la principessa Anna, il principe Andrea e il principe Edoardo. Tutti sono stati cresciuti dalla monarca che non ha voluto delegare mai il ruolo di madre a tate o bambinaie.

Per la prima volta, a differenza per esempio dei suoi genitori, Queen Elizabeth ha rappresentato non soltanto la corona inglese in quanto capo della Nazione britannica ma ha assolto perfettamente anche il suo ruolo di moglie e di madre.

Carlo è il primogenito di Queen Elizabeth. Nato nel 1948, oggi ricopre il ruolo di Re di Inghilterra. Venne nominato principe del Galles e Conte di Chester appena compiuti i nove anni. Laureato in archeologia e antropologia al Trinity College, è stato sicuramente l’orgoglio di mamma Elisabetta e papà Filippo.

La secondogenita è invece la principessa Anna, nata nel 1950. Sebbene si sia sempre detto che fosse la preferita di Filippo, Anna ha saputo rendere orgogliosa anche la mamma. Fantina talentuosa, ha condiviso con la Regina Elisabetta l’amore per gli animali e in particolare per i cavalli.

Il terzogenito invece è il principe Andrea. Classe 1960, è stato quello che più di tutti ha fatto parlare il mondo per il suo comportamento pessimo. La Regina Elisabetta lo ha sempre però perdonato.

Il quarto e ultimo figlio della coppia reale è il principe Edoardo, colui che invece è rimasto sempre lontano dai riflettori e dagli scandali. Ma chi è il figlio preferito, da sempre, della Regina Elisabetta? Contro ogni previsione non è Carlo bensì Andrea.

Ebbene sì, proprio lui, la pecora nera della famiglia reale, ha sempre avuto le attenzioni principali da mamma Elisabetta, anche se negli ultimi anni ha fatto davvero dannare la monarca che si è ritrovata costretta anche ad allontanarlo dal casato reale e a sottrargli alcuni titoli a seguito della vicenda di Epstein e delle molestie sessuali.

Ha sempre avuto un debole per il suo terzogenito. Prima che gettasse la sua famiglia nella vergogna e disperazione, Andrea ha sempre reso felice mamma Elisabetta che di lui ha in particolare apprezzato il coraggio e la voglia di servire la sua Nazione.

Andrea ha preso parte come ufficiale britannico anche alla guerra delle Isole Falkland partecipando in prima persona pure come aviatore. Dunque non è Carlo, come tutti si aspettavano, il figlio preferito della Regina Elisabetta.

Al contrario, come affermato da alcune fonti vicine alla famiglia reale, Elisabetta ha cresciuto l’allora principe del Galles con una pressione sociale e di corte di non poco conto. Andrea invece, il suo terzogenito, se l’è potuto godere di più.