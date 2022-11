Belluno: incendio nella notte a Lamon, distrutta locanda Ponte Serra

By

La locanda Ponte Serra, nella Frazione bellunese di Lamon, è stata devastata da un violento incendio nella notte.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Feltre, Bassano e Trento, impegnate per ore a spegnere le fiamme che hanno divorato la struttura per cause ancora in corso di accertamento.

La frazione bellunese di Lamon è conosciuta soprattutto per gli allevamenti di pecore e la coltivazione del fagiolo ma la notizia di oggi è molto diversa, infatti una locanda è stata devastata da un violento incendio.

E non si tratta di un posto qualunque, Sviluppatosi nella notte, il rogo ha completamente distrutto la Locanda Ponte Serra e l’hotel sovrastante, antico luogo ritrovo per i residenti della zona ma anche per i visitatori.

Dopo le chiamate che si sono intervallate ai Vigili del Fuoco, questi sono giunti con diverse squadre intorno alle 5 di questa mattina per domare le fiamme.

Presenti quelli di Feltre, di Bassano del Grappa e moltissimi operatori volontari provenienti da Trento e Basso Feltrino. Nonostante l’impiego di un numero così alto di uomini, ci sono volute diverse ore per spegnere l’incendio e mettere l’area in sicurezza.

Ora i Carabinieri indagano per capire la natura dell’incendio e al momento l’area è stata sottoposta a sequestro per poter effettuare i dovuti rilievi.

I pompieri stanno effettuando i dovuti controlli per verificare i danni riportati dalla struttura che si trova sulla regionale 50 del Grappa e di Passo Rolle.

La storia della locanda

La locanda sorgeva in uno storico edificio del 1860 dall’architettura dolomitica, bellissima struttura che comprende anche un hotel al piano superiore.

Come abbiamo detto l’antica osteria Ponte Serra era molto conosciuta in zona poiché fungeva da punto di ritrovo per i residenti del paese, inoltre sorgeva su un luogo molto particolare, di fronte alle cascate che alimentano la centrale idroelettrica di Pedesalto di Fonzaso.

Da sempre chi transita per raggiungere Lamon ma anche le frazioni limitrofe, si fermava a questo punto di ristoro e perché no, anche agli alloggi al piano superiore per passare la notte.

Oggi purtroppo la storica osteria ha riportato danni molto importanti e nonostante i pompieri fossero a lavoro con diverse autobotti, autopompe e autoscala, comunque l’incendio è stato devastante e prima di essere estinto ha intaccato fortemente la struttura.

Acquistata nel 2017, la locanda venne completamente ristrutturata e dopo 40 anni di chiusura venne riaperta l’anno successivo.

Nel 2019 seguirono poi i lavori di ripristino dello storico albergo che si trova al piano superiore ed è stato anche questo distrutto, infatti le camere con bagno non esistono più.

Se ne va così un pezzo di storia del paese in provincia di Belluno, danneggiato da quello che verrà ricordato come uno dei più spaventosi incendi del paese.