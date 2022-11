“Sono il figlio segreto di Re Carlo”, la FOTO confermerebbe tutto: 2 gocce d’acqua

By

Re Carlo ha un piccolo problema da risolvere: un figlio segreto e una foto che conferma tutto. Sono proprio uguali come due gocce d’acqua.



Il nuovo sovrano di Inghilterra avrebbe un figlio segreto. Spunta fuori un nuovo probabile erede che fa tremare la monarchia. La loro somiglianza lascia di sasso.

Re Carlo al centro della bufera mediatica

Del Royal world, sicuramente, il Re Carlo è una star indiscussa. Da quando è piccolino si parla di lui grazie anche al fatto che sua madre, la Regina Elisabetta, è stata una delle donne più longeve a capo di una storica monarchia, nonché una delle sovrane più amate al mondo.

Ora che la Queen è morta, suo figlio Carlo ha sulle sue fragili spalle un’eredità importante da tutelare: non soltanto l’onore e il lustro che la Regina Elisabetta ha donato alla sua Nazione, l’Inghilterra, ma anche una serie di doveri etici e morali da rispettare per non deludere i sudditi che nel loro King credono ciecamente.

Eppure Carlo sembra proprio destinato a non poter regnare in maniera serena. Spunta su di lui un’indiscrezione che mina la tranquillità della Corona. Ecco il figlio segreto, il nuovo probabile erede che tanto somiglia al suo presunto famoso papà. I due sembrano l’uno la fotocopia dell’altro, sono davvero identici.

Spunta il figlio segreto del Re d’Inghilterra

Re Carlo avrebbe un figlio segreto che è la sua copia spiaccicata: il suo nome è Simon Dorante-Day. L’uomo, nato e cresciuto in Inghilterra, attualmente vive in Australia insieme alla moglie, una avvocata, e alla sua prole numerosa.

Secondo quanto raccontato da lui stesso, Simon che è un ingegnere, ha ben nove figli che sono la sua ricchezza più grande. Eppure sembra che l’amore della sua famiglia e dei suoi eredi non sia per lui sufficiente.

Simon ha intenzione di ricostruire il puzzle complicato della sua vita che non è stata sicuramente semplice. L’uomo è convinto di essere il figlio di Carlo e Camilla e ha deciso di combattere la sua battaglia personale pur di vedere riconosciuto il suo posto nella famiglia reale più famosa del mondo.

L’uomo dice di avere a sua disposizione tanti dossier, documenti e foto che proverebbero il fatto che i nuovi sovrani di Inghilterra siano davvero i suoi genitori biologici. In diverse interviste rilasciate ai vari mass media inglesi e australiani, Simon Dorante ha dichiarato che sul letto di morte, la sua nonna adottiva gli avrebbe confessato questo segreto che potrebbe cambiare per sempre la sua vita, ovvero che lui è il figlio segreto di Carlo e della consorte Camilla.

Tribunali e DNA: tra dubbi e verità

Sarebbe stato concepito lontano dalle mura di palazzo Reale, Simon, durante una delle scappatella dell’allora Principe Carlo e Camilla che non potevano al tempo permettersi uno scandalo del genere, Carlo ancor meno dato che tutti gli occhi del mondo erano su di lui.

I due decisero di far nascere ugualmente il bambino per poi darlo in adozione ad alcuni dipendenti di corte che lo avrebbero cresciuto tenendogli nascosto questo segreto. Simon, a ben vedere, somiglia davvero a Carlo.

Se confrontiamo le loro immagini, ci verrebbe davvero di dire che sembrano padre e figlio. Dorante ha chiesto ai suoi presunti genitori il test del DNA ma i sovrani di Inghilterra che possono avvalersi dell’immunità diplomatica, hanno deciso di non accettare la richiesta di Dorante e di ignorarlo completamente.

Però non ha intenzione di arrendersi l’ingegnere che è intenzionato a proseguire la sua battaglia fino a quando non dimostrerà di essere davvero il figlio di Carlo e Camilla.

Simon ha presentato anche una curiosa richiesta al Tribunale di giustizia australiano: avere almeno un colloquio di persona con i sovrani o almeno con altri membri della Royal Family. Pare però che anche questa richiesta sia stata ignorata dai membri del casato Windsor.