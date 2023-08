Regina Elisabetta, sbuca fuori il biglietto segreto: cosa avrebbe lasciato scritto

Recentemente si è riparlato del misterioso biglietto lasciato dalla Regina Elisabetta.

Il biglietto segreto della regina Elisabetta II, risale a molti anni fa ed è stato da poco restaurato. Si tratta di una missiva che la storica regina ha lasciato nelle mani del sindaco di Sydney, chiedendo di non aprila fino al 2085.

Il biglietto segreto sigillato che Elisabetta, da poco scomparsa, ha lasciato ai cittadini australiani, ha destato molta curiosità. Per sapere tutto circa il biglietto segreto lasciato scritto dalla Regina Elisabetta, vi consiglio di leggere con attenzione quanto riportato.

Il biglietto segreto della Regina Elisabetta

Dopo la morte della regina Elisabetta II, lo scorso 8 settembre del 2022, si è riaccesa la curiosità circa il biglietto lasciato per i cittadini di Sidney. La regina Elisabetta, dopo una sua visita ufficiale in Australia, ha consegnato al sindaco di Sidney un misterioso bigliettino, chiedendo espressamente di aprilo solo nel 2085.

Attualmente il biglietto della regina è custodito all’interno del Queen Victoria Building, che si trova al centro di Sydney.

Il contenuto della lettera non si conosce, ma quello che si sa per certo è che il futuro sindaco di Sidney dovrà aprire la lettera nell’anno 2085. Il motivo di tanta riservatezza e segretezza, non è noto, ma di certo tale segreta lettera della regina, sarà aperta e letta a distanza di 99 anni dalla sua stesura.

Nella lettera firmata dalla regina Elisabetta, indirizzata all’onorevole Lord Meyor di Sidney, la storica regina, esorta il futuro sindaco di aprire e rivelare il messaggio, contenuto nella lettera ai cittadini di Sidney solo nella data indicata. Il contenuto della lettera è sconosciuto a tutti, persino a coloro che ai tempi erano suoi collaboratori.

Queen Victoria Building

Il Queen Victoria Building, è un bell’edificio risalente al 1893-1898, in stile romanico e vittoriano, il cui nome è un omaggio all’antica sovrana, ossia la regina Victoria. Si tratta di un palazzo che doveva accogliere il mercato locale, ma poi ha cambiato la sua destinazione d’uso. Attualmente, il Queen Victoria Building è un grande centro commerciale.

Il palazzo della regina Victoria, è sicuramente uno dei più maestosi di tutta la città. Questo moderno centro commerciale di lusso, si contraddistingue per i bellissimi mosaici e decori in art decò.

Oggi ospita varie mostre e manifestazioni, e proprio sotto la sua cupola, la lettera che la regina ha indirizzato ai cittadini e che sarà aperta tra circa sessant’anni dal futuro sindaco di Sidney.Questo storico palazzo, divenuto una delle più grandi attrazioni della città. All’interno di tale storico edifico, è esposto il biglietto della regina. La lettera invece, che dovrà essere aperta solo nel 2085, è custodita in una cassaforte del palazzo. La monarca non ha mai svelato il contenuto della lettera, per cui bisognerà attendere per sapere il suo contenuto.

Storia del biglietto di Elisabetta

In occasione della visita della sovrana inglese in Australia nel 1986, la regina ha scritto un messaggio che resterà sigillato fino al 2085. In molti si chiedono cosa possa contenere il biglietto misterioso della regina. La sovrana, con la sua lettera scritta a mano e consegnata al sindaco William Sutherland, ha scatenato molta curiosità.

Secondo alcuni, si tratterebbe di un ringraziamento speciale ai cittadini di Sidney, per aver salvato lo storico monumento della città. La defunta sovrana inglese, nella sua segreta lettera destinata agli abitanti di Sidney, forse ha voluto solo testare la fedeltà del primo cittadino di Sidney. Secondo un altra ipotesi, si tratterebbe di una lettera contenete parole di stima per i cittadini australiani.

A tal proposito va detto che lo storico edificio di Sidney, chiamato col nome della bisnonna della regina, doveva essere abbattuto ma alla fine venne restaurato. Per cui alcuni ipotizzano, che l’antica sovrana inglese abbia semplicemente scritto parole di apprezzamento, per i cittadini che hanno salvato tale costruzione.