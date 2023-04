”La verità è che…”, le ultime parole della Regina Elisabetta sul principe Harry

Queste sembrano essere le ultime parole della Regina Elisabetta sul principe Harry: quello che c’è da sapere sulle sue ultime dichiarazioni. Dichiarazioni queste che sembrano essere davvero forti. Vediamo perchè.

La Regina prima di morire avrebbe fatto una dichiarazione stupefacente sul nipote Harry. In base alle voci che circolano a riguardo, infatti, la Regina Elisabetta lo avrebbe definito come uno sconsiderato. La Regina Elisabetta avrebbe, dunque, pronunciato delle parole mozzafiato rivolte al nipote Harry. Descrivendolo con termini molto forti che hanno lasciato tutti senza parole. Ecco di cosa si tratta.

Le ultime parole della Regina Elisabetta: il legame tra la Regina e il nipote Harry

Come accennato poco fa stiamo parlando di personalità importanti e di un certo calibro. Personalità che in un modo o nell’altro fanno sempre parlare di sè.

Una nonna e un nipote che precedentemente avevano sempre avuto dei rapporti molto tranquilli e affettuosi l’uno nei confronti dell’altra.

Stiamo parlando di due nomi di prestigio, ovvero della Regina Elisabetta e di Harry, il figlio della sfortunata Lady Diana.

Insomma un rapporto a dir poco idilliaco fra il nipote e la nonna, fin quando non è giunta la nube rappresentata dall’attuale consorte di Harry: Megxit.

Un arrivo che ha praticamente cambiato in peggio il bellissimo rapporto che c’era tra i due, i quali spesso venivano ripresi insieme nelle numerose occasioni di tipo pubblico. La loro stima e l’affetto reciproco che li legava li portava a trascorrere molto tempo insieme, divertendosi e ridendo smodatamente delle battute che si scambiavano.

In base ai racconti di chi era vicino alla Regina, più di una volta era trapelata la notizia che Harry fosse il nipote prediletto della Regina Elisabetta, anche perché si scambiavano non soltanto battute scherzose ma pure tante confidenze.

Ciò che li legava era pure un grande senso dell’umorismo che entrambi mostravano di possedere a piene mani. Pertanto Elisabetta lo riteneva molto simile a lei, sotto tanti punti di vista.

Le ultime parole della Regina Elisabetta: la dichiarazione

Ne consegue che, nel momento in cui è stata annunciata l’uscita dell’ultimo libro inerente la Famiglia Reale, Our King, in tanti sono rimasti sconvolti da ciò che è trapelato sul suo contenuto. Soprattutto una notizia in particolare concernente proprio il rapporto tra Elisabetta e il nipote Harry.

Difatti l’autore del libro, ovvero l’esperto reale Robert Jobson, avrebbe posizionato sotto una luce differente il rapporto che intercorreva tra Harry e sua nonna. Ciò basandosi sulla sua dichiarazione riguardante delle parole che la Regina Elisabetta avrebbe pronunciato prima di morire, nei confronti di Harry.

Infatti lei lo avrebbe descritto come un uomo preso dal vortice della follia pura, ritenendo gli atteggiamenti effettuati dal nipote nel corso degli ultimi anni trascorsi nella Royal Family, come dei comportamenti che solo un pazzo avrebbe potuto pensare di fare.

In più la Regina avrebbe proseguito con le sue convinzioni, asserendo che tale comportamento deprecabile da parte del nipote Harry fosse dovuto prettamente dalla presenza a corte di qualcuno che Harry considerava fondamentale. A chi si stava riferendo la Regina Elisabetta, quando ha fatto queste affermazioni?

La dichiarazione scioccante della Regina ha lasciato tutti increduli

Basandosi sempre su quello che ha rivelato Jobson nel suo ultimo libro, Elisabetta era convinta del fatto che il nipote avesse praticamente perso la testa per l’attrice Megan Markle.

Quest’ultima poi era diventata la fidanzata di Harry, portando un grande scompiglio in tutta la famiglia reale.

Però la Regina Elisabetta riteneva assolutamente insano il rapporto amoroso che legava il nipote all’allora fidanzata Megan. Ciò perché una volta cominciato il loro fidanzamento ufficiale, Harry ha iniziato a comportarsi in un modo scriteriato e dissennato.

La Regina Elisabetta, quindi, era totalmente contraria a questo amore che considerava del tutto folle e negativo per il nipote Harry, ritenendolo anche pericoloso per Harry. Tutto questo in quanto l’amore che Harry provava per Megan, sempre attenendosi alle parole dette dalla Regina, gli aveva tolto ogni tipo di comportamento lucido e sensato.

Le rivelazioni scottanti dell’ultimo libro sui Reali inglesi

Il contenuto del libro di Jobson rivela pure molti particolari, riguardanti la vita privata dei Reali inglesi.

L’autore di quest’ultimo libro ha infatti aggiunto un dettaglio non da poco, sostenendo che Kate Middleton riteneva intollerabile la sfilata in compagnia di Harry e di sua moglie, in occasione dei funerali della Regina Elisabetta.

Ciò ancor di più visto che era in presenza dell’intera folla che stava per assistere a questo triste evento.

La moglie del principe William era contraria a tale sfilata in loro compagnia, perché li considerava responsabili entrambi di tutto il male fatto nei confronti della Royal Family.

Un’altra incredibile rivelazione presente nel libro, riguarda il fatto che la Regina Elisabetta avrebbe fatto cercare l’eventuale presenza di cimici all’interno della stanza dedicata alle riunioni nel palazzo di Sandringham, prima di discutere coi Duchi di Sussex del loro allontanamento dai Reali inglesi.

Infine la narrazione del libro include pure il principe William. Basandosi su ciò che rivela l’autore, l’erede al trono sarebbe furente nei confronti del fratello William perché non avrebbe risposto all’invito per l’incoronazione del padre.

A quanto pare la Famiglia Reale inglese non avrà pace, neanche con l’uscita di quest’ultimo libro che la riguarda.

Ecco che come visto, infatti, sono sicuramente volate delle parole che non fanno sicuramente piacere e che possono creare delle tensioni.

Come detto infatti la Regina prima di passar a miglior vita ha definito o almeno avrebbe definito il nipote come uno sconsiderato e abbiamo visto cosa c’è alla base di tutto questo.

Il libro citato poco fa insomma ha avuto sicuramente un ruolo importante e farà sicuramente molto parlare, anche se in realtà, lo sta già facendo. Ma come poteva essere altrimenti, dal momento che si parla di volti come quelli appena citati?