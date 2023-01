Regina Elisabetta, quel brutto vizio salta fuori: lo faceva tutte le sere

Regina Elisabetta, viene fuori il vizietto della sovrana. Ecco che cosa faceva tutte le sere prima di andare a dormire. Incredibile.

Dopo la morte della Regina Elisabetta si scoprono alcuni altarini. Sapete il brutto vizietto che è saltato fuori? Ecco che cosa ripeteva, come un rito, ogni sera.

Regina Elisabetta, si scoprono gli altarini dopo la sua morte

Risulta ancora difficile da credere che la Regina Elisabetta non sia più in vita. L’8 settembre 2022, la mamma dell’ex principe del Galles, Carlo, si spegneva a Balmoral, in Scozia, in uno dei suoi castelli preferiti, quello in cui ha trascorso i momenti più belli della sua vita di Regina e madre.

Con la fine dell‘era elisabettiana, l’Inghilterra si è ritrovata in un periodo di caos governativo. La formazione, tra l’altro, del nuovo Parlamento che ha visto le dimissioni immediate di Liz Truss e la salita al potere dell’attuale primo ministro, Rishi Sunak, hanno destabilizzato non soltanto i sudditi ma pure la casa reale.

E’ stato Carlo ad aver avuto l’onore, per la prima volta in vita sua, di inaugurare una nuova collaborazione tra monarchia e governo. Sicuramente, eguagliare il primato, in termini di lustro ed eccellenza per l’Inghilterra, come ha fatto Elisabetta, non sarà semplice per il nuovo Re.

Ma Carlo ci sta provando e nessuno può dire il contrario. La Regina Elisabetta è sempre stata una donna che ha fatto parlare di sé e anche ora che non c’è più, tutto il mondo continua a ricordarla. Dopo la sua morte spuntano fuori degli altarini di cui nessuno sapeva nulla. Ecco per esempio, il vizietto di cui non poteva fare a meno.

Il vizietto della monarca: ecco cosa faceva tutte le sere

Anche le regine hanno i loro vizietti. Sapevate per esempio, che la Regina Elisabetta aveva un rito che ripeteva metodicamente tutte le sere, da anni? Curiosi di sapere di che cosa si trattava? Ebbene, ve lo sveliamo: prima di andare a dormire, dopo la cena, la sovrana si concedeva uno dei suoi drink preferiti, il Dubonnet e gin.

Ebbene sì, se tanti pensavano che la Regina Elisabetta fosse astemia, rimarranno delusi da questa notizia. Non soltanto adorava bere questo cocktail particolare che dopo la sua morte ha fatto il sold out nei bar e nei supermercati, ma si concedeva ben quattro bicchieri di alcool al giorno.

Tuttavia, il Dubonnet e gin era senza dubbio il suo drink preferito. Si tratta di una bevanda francese miscelata con spezie ed erbe, una soluzione liquorosa a cui viene aggiunto gin con limone.

Sapete che questo drink preferito della Regina Elisabetta è coperto dal Royal Warrant? Ossia una garanzia: si tratta di uno dei pochi marchi riconosciuti dalla casa reale proprio perché apprezzati dai membri della Royal Family e nel caso specifico che ci riguarda, dalla sovrana più famosa del mondo.

La Regina Elisabetta non poteva proprio rinunciare a questo drink. A palazzo reale si dice che aspettasse con ansia il calar della notte per potersi concedere in tutta tranquillità, il suo bicchiere di Dubonnet e gin preferito.

Adorava gustarsi da sola il suo drink o in compagnia di Filippo, il suo consorte. Nessun altro aveva possibilità di vederla mentre si deliziava con il suo cocktail reale. Anche se adorava concedersi qualche bicchierino di alcol ogni giorno, la Regina Elisabetta ha seguito sempre uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata.

Come ha dichiarato l’ex chef reale, Darren McGrady, la sovrana seguiva una dieta ferrea. A colazione prediligeva il tè, rigorosamente l’earl grey, con poco latte e più zucchero, insieme ai biscotti.

Eccezionalmente, qualche volta, si concedeva salmone affumicato e uova. A pranzo invece, sogliola di Dover e spinaci lessati, suo piatto preferito. Per concludere, a cena invece, trota, sgombro o salmone affumicato, tra i suoi pesci preferiti. Zero carboidrati, la Regina evitava di mangiarli per una questione di salute.