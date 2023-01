Lacca per capelli, ecco perché è bene utilizzarla sulle scarpe: insospettabile

Spruzzare della lacca sulle scarpe aiuta ad utilizzare meglio le nostre calzature. Ecco cosa accade.

Uno dei prodotti di maggior successo che ha trovato un enorme quantità di bombolette acquistate tra gli anni ’60 e gli anni ’80 è la lacca per capelli, inventata in Illinois e messa in vendita a fine degli anni ’40.

Grazie alla sua composizione, questo prodotto è stato utilizzato per far si che i capelli mantengano una determinata posizione e spesso si è detto che questo prodotto contribuiva alla formazione del buco dell’ozono.

Lacca per capelli: perché spruzzarla sulle scarpe

Questo, perché, nella sua formula oltre che un copolimero di polivinilpirrolidone e altri composti come la colla vinilica e vari tensioattivi c’erano anche dei solventi rinominati CFC, per via di essere un composto di carbonio, fluoro e alogenuri alchilici.

I CFC, sono stati sostituiti con altri solventi idrocarburi o alcoli meno problematici per l’ambiente, in quanto, dopo vari studi si era scoperto che i CFC erano tra i contribuenti della distruzione dello strato di ozono.

Ma la lacca per capelli, può avere anche altri utilizzi, in cosmesi viene spesso utilizzata per fissare il trucco spruzzandola a circa 20 centimetri dal viso stando attenti a tenere gli occhi chiusi.

In questo modo, il nostro make up, perdurerà nel tempo assieme ad altri composti creati per far si che rimanga fisso e non si sciolga al primo cenno di cedimento, per via di sudore o altro.

Ma ultimamente, la lacca si è diffusa anche per far si che le nostre scarpe migliorino le nostre passeggiate e chi l’ha provato ora non può fare a meno di utilizzare questo metodo casalingo.

Cosa accade

Spruzzando della lacca all’interno delle scarpe faremo in modo che le nostre calze, aderiscano perfettamente alla suola interna, senza che ci ritroviamo con pieghe e fastidi durante le nostre camminate.

Inoltre, migliora la calzatura rendendola più confortevole e duratura nel tempo, infatti la suoletta rimane anch’essa fissa alla scarpa e difficilmente si staccherà in breve tempo facendoci usare il paio acquistato anche per molti anni.

Inoltre, spruzzandola nella parte esterna, in prossimità delle suole, attenua un problema che di solito si verifica sia con le scarpe nuove e sia con le scarpe usurate, ossia quello di evitare le scivolate.

Questo perché, la lacca fa in modo che la suola esterna della nostra scarpa, aderisca perfettamente al pavimento evitando quindi di diventare scivolosa e di farci precipitare durante la passeggiata o la corsa.

Ma non è finita qui, perché spuzzando un po’ di lacca per capelli su scarpe di pelle o ecopelle, le renderemo lisce e luminose anche se queste sono state utilizzate molte volte in varie occasioni.

In questo modo, spruzzando il prodotto ogni volta che le leviamo e le depositiamo nella scarpiera o altrove, la lacca renderà le nostre calzature come nuove e potremo sfoggiarle nuovamente come se le avessimo appena acquistate.

Per questo motivo è sempre meglio conoscere i trucchetti delle nonne e non limitarsi ad utilizzare un prodotto soltanto per lo scopo per cui è stato commercializzato ma scoprire, sempre, le sue potenzialità nascoste, al fine di godere delle sue virtù.