Gianluca Ginoble de Il Volo, avete visto che casa di lusso? Vive qui | FOTO

Gianluca Ginoble, tutto sul cantante de Il Volo

Nato nel 1995 a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, Gianluca Ginoble insieme a Ignazio Boschetto e Piero Barone, ha messo in piedi il gruppo musicale de Il Volo. I giovani talenti made in Italy si sono conosciuti nel 2010 e dalla partecipazione al programma che ha dato loro la notorietà, Ti lascio una canzone, è nata una collaborazione professionale che perdura da ormai oltre dieci anni.

Non soltanto la musica per i tre tenori che fuori dal palcoscenico condividono anche la loro vita privata: sono amici e fratelli del cuore, come in diverse occasioni si sono definiti tutti e tre.

Gianluca Ginoble è da sempre quello che ha fatto capitolare ai suoi piedi tantissime ragazzine, il rubacuori del gruppo. Bello, sguardo magnetico e occhi profondi, è un vero latin lover.

Nulla a togliere agli altri due componenti del gruppo, ma Gianluca Ginoble ha sempre avuto un ascendente particolare sul genere femminile. Il famoso tenorino cerca di mantenere il più possibile privata la sua vita lontano dal palcoscenico.

Abbiamo però oggi una curiosità che vogliamo condividere con voi: il suo appartamento. Avete visto dove vive il cantante? La sua casa è da sogno.

La bellissima casa del cantante abruzzese

Gianluca Ginoble inizia la sua scalata al successo nel 2009 quando prende parte al programma, allora condotto da Antonella Clerici, Ti lascio una canzone. Ed è proprio in quel contesto che avrà modo di conoscere Ignazio e Piero.

Grazie a Roberto Cenci, i tre metteranno in piedi un gruppo, Il Volo, che oggi è conosciuto non soltanto in Italia ma pure all’estero. Per essere giovanissimi, hanno già dalla loro diversi dischi di platino conseguiti in Italia, negli Stati Uniti d’America, in America Latina e addirittura in Oceania.

Gianluca è un baritono, l’unico del gruppo. Sebbene tutti e tre siano molto introversi per quanto riguarda la loro vita privata, Ginoble è però quello che adora esporsi di più. Anche sui social si mostra spesso nella sua quotidianità, lontano dal palcoscenico.

A proposito del suo privato, oggi vogliamo parlarvi della sua casa. Sapete dove vive il cantante de Il Volo? In un appartamento che vi farà girare la testa. Gianluca Ginoble ha deciso, nonostante il successo, di non trasferirsi in una città grande o una metropoli famosa, ma di continuare a vivere nella sua città natale, quella che lo ha sempre reso felice, Roseto degli Alburni.

Qui acquistato un appartamento super lussuoso, poco lontano dalla campagna e anche vicino alla sua casa di infanzia. La sua casa è davvero molto grande. Come possiamo vedere da alcune fotografie che ha pubblicato lui stesso su Instagram, ha un salotto nel quale è collocato un pianoforte, ovviamente non poteva mancare questo strumento musicale. Ha un pavimento semplice, l’ambiente, che è stato arredato con una sedia a dondolo in pelle camosciata posizionata su di un tappeto maculato.

In questa stanza, Gianluca adora rilassarsi, leggere un libro e giocare con il suo cagnolino. Tutta la casa è caratterizzata da uno stile shabby-moderno, nonostante sia circondata da terreni dato che è vicino alla campagna.

Ovviamente non poteva mancare il giardino in cui d’estate il cantante si diletta a ospitare amici e organizzare feste. Poi, ha una terrazza dalla quale è possibile vedere il mare. Per quanto riguarda i colori, Gianluca ha optato per texture chiare in modo da conferire luminosità a tutte le stanze e agli ambienti. È davvero bellissimo il suo appartamento che condivide con il suo amico a quattro zampe.