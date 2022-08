Milan in emergenza, Rebic e Origi out con il Sassuolo

Dopo aver vinto e convinto nella sfida casalinga contro il Bologna, il Milan si prepara ad una settimana difficile che si concluderà sabato con l’attesissima sfida all’Inter nel derby più atteso della Serie A



Dopo la straordinaria cavalcata scudetto dello scorso anno il Milan di Stefano Pioli è ripartito con il piglio giusto anche in questa stagione ottenendo fin da subito la vetta della classifica con due vittorie ed un pareggio.

I rossoneri sono attesi ad una settimana importante: domani ci sarà la delicata sfida sul campo del Sassuolo mentre sabato San Siro aprirà le proprie porte all’attesissimo derby di Milano.

Brutte notizie però per Stefano Pioli che nell’ultimo allenamento ha perso sia Ante Rebic che Divock Origi, i due attaccanti non saranno disponibili per la trasferta del Mapei Stadium con l’attacco dei rossoneri che sarà tutto sulle spalle di Olivier Giroud.

Il prato di Reggio Emilia rievoca dolci ricordi nella mente dei tifosi rossoneri che qualche mese fa conquistavano lo scudetto con un secco 3-0 al Sassuolo.

Milan in emergenza contro il Sassuolo

Nella sfida in programma al Mapei Stadium, il tecnico Stefano Pioli dovrebbe confermare Charles De Ketelaere che agirà sulla come trequartista alle spalle di Olivier Giroud.

Confermata ovviamente la presenza di Rafael Leao che insieme ad Alexis Saelemaekers completerà il pacchetto offensivo rossonero.

Con Sandro Tonali ancora non al meglio per un problema fisico vicino a Ismael Bennacer dovrebbe fare il suo esordio dal primo minuto Tommaso Pobega che nelle ultime settimane ha ricevuto pubblicamente i complimenti del proprio allenatore per quanto dimostrato in questo precampionato estivo.

Ancora panchina per Simon Kjaer con Pioli che davanti a Maignan dovrebbe confermare la coppia difensiva formata da Kalulu e Tomori, probabile turno di riposo invece per Davide Calabria che, sulla destra, potrebbe essere sostituito da Alessandro Florenzi.

Sia Rebic che Origi salteranno dunque la trasferta di Reggio Emilia ma torneranno a disposizione di Stefano Pioli per il derby in programma sabato.

Non dovrebbero esserci novità invece per Alessio Dionisi che metterà in campo il suo Sassuolo con il solito 4-3-3 con Berardi e Kyriakopoulos ad ispirare la vena realizzativa di Andrea Pinamonti.

Test importante per i neroverdi che dopo la grande stagione disputata lo scorso anno cercano conferme con l’obiettivo di raggiungere una clamorosa qualificazione europea.

Il Milan cercherà di sbancare nuovamente lo stadio del Sassuolo con la speranza di arrivare allo scontro diretto con l’Inter in una posizione di classifica vantaggiosa.