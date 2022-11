Regina Elisabetta, l’avete mai vista a 18 anni? Aveva tutti ai suoi piedi | FOTO

By

Regina Elisabetta, l’avete mai vista da giovane? A 18 anni era bellissima: ci crediamo che il principe Filippo abbia perso la testa per lei così come tutti gli altri.



Donna corteggiata dagli uomini più potenti e famosi del mondo, la Regina Elisabetta a 18 anni aveva fascino da vendere. L’avete mai vista in qualche scatto del suo passato? Una bellezza straordinaria.

Regina Elisabetta, la sovrana più amata del mondo

Sovrana del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord, la Regina Elisabetta ha regnato per ben 70 anni su una storica potenza mondiale nonché su una delle monarchie più famose d’Europa. Figlia di Re Giorgio VI e di Lady Elizabeth Bowes-Lyon, è stata la sovrana più giovane d’Europa a salire al trono.

A soli 25 anni viene incoronata regina. Dopo la morte di suo padre, si ritrova dunque giovanissima ad assolvere compiti e doveri, ad interagire con il Governo, a pensare come una sovrana ma anche ad agire come capo militare del regno britannico che dal 1952 l’ha vista come sua reggente.

Moglie del duca Filippo di Edimburgo dal 1947, quindi prima ancora che diventasse sovrana del Regno Unito, Elisabetta e Filippo sono stati sposati fino a quando la morte non li ha separati.

Insieme hanno messo al mondo quattro figli: Carlo che attualmente è il re d’Inghilterra, la principessa Anna, il principe Andrea noto per i suoi scandali che hanno gettato fango sull’immagine della casa reale e il principe Edoardo, il più tranquillo dei quattro fratelli.

Elisabetta è sempre stata una donna bellissima, tanto in gioventù quanto in età matura. Ma diciottenne l’avete mai vista? Era bella da far perdere la testa.

La sovrana rubacuori

Donna dal temperamento straordinario, dal carattere risoluto, forte e coraggiosa, per 70 anni è stata la guida del Regno Unito. Non ha avuto mai un momento di sconforto né di abbattimento la sovrana più famosa di Inghilterra e del mondo che fino al giorno prima di esalare l’ultimo respiro ha tenuto fede ai suoi compiti da reggente nominando Liz Truss come nuovo primo ministro inglese.

Con la sua morte, avvenuta l’8 settembre 2022, se n’è andata anche una epoca di lustro e splendore che ha reso l’Inghilterra una nazione di prestigio qual è oggi. Ora è tutto nelle mani di suo figlio Carlo, suo erede per discendenza diretta e nuovo sovrano d’Inghilterra.

La Regina Elisabetta si è sempre mostrata come una donna dall’aspetto curato, come potrebbe essere altrimenti, dato che da sempre è sotto i riflettori? Mai fuori posto, sempre impeccabile, con i capelli sistemati e abiti da far girare la testa, Queen Elizabeth ha fatto impazzire gli uomini di tutto il mondo.

Uno solo è riuscito a conquistare però il suo cuore, il duca Filippo di Edimburgo. Non solo in età matura ma anche da adolescente, la Regina Elisabetta era bellissima. Vi mostriamo alcuni scatti di lei, appena diciottenne, che vi faranno vedere una monarca diversa da quella a cui siete abituati.

Com’era la sovrana inglese a 18 anni

Da giovane, Elisabetta aveva i capelli mossi sempre ben sistemati, un naso aquilino, la pelle perfetta e gli occhi che parlano da soli: era uno spettacolo. Si dice che tanti uomini avrebbero voluto chiedere la sua mano e che tanti pretendenti lei abbia rifiutato, tutti in verità, tranne Filippo che con il suo charme è riuscita a conquistarla.

Del suo sorriso poi ne vogliamo parlare? Anche se nella maggior parte delle sue fotografie appare sempre seria, in realtà, viene descritta, da chi la conosce bene, come una donna sorridente e anche molto ironica e divertente.

Era davvero bellissima la Regina Elisabetta da giovane, quasi irriconoscibile se la confrontiamo con le foto della maturità e della vecchiaia.