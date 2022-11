Argentina: Dybala tra i convocati per il Qatar

E’ arrivata qualche minuto fa la comunicazione tanto attesa dai tifosi dell’Argentina, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha diramato la lista dei 26 convocati per il Mondiale in Qatar, presente Paulo Dybala.



Nessuna grande novità nella lista dei 26 convocati argentini per il mondiale in Qatar, sono addirittura sette gli “italiani” chiamati da Scaloni: ci sono i due juventini Paredes e Di Maria, Lautaro e Correa dell’Inter e oltre a Dybala è presente anche Nico Gonzalez, niente da fare invece per Giovanni Simeone.

Il grande dubbio era rappresentato da Paulo Dybala, il numero 21 è fermo per un infortunio da circa un mese ma evidentemente la situazione è in netto miglioramento e “la Joya” farà parte dell’attacco dell’Albiceleste insieme all’attesissimo Messi.

La nazionale allenata da Scaloni arrivata al grande appuntamento in Qatar come una delle favorite assolute alla vittoria, Messi e compagni infatti hanno trovato una grande solidità difensiva e davanti il talento è in abbondanza.

Official. Argentina list for World Cup released! 🚨🇦🇷 #WorldCup2022 Paulo Dybala, IN. pic.twitter.com/PPoJleI4WF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2022

Lautaro e Dybala, c’è tanta Italia in questa Argentina

Tanti i giocatori “italiani” in questa Argentina di Scaloni con Paredes, Di Maria e Lautaro che giocheranno con ogni probabilità da titolarissimi questo torneo.

In attacco c’è tanta qualità e Dybala dovrà recuperare la migliore condizione fisica per ritagliarsi uno spazio nelle gerarchie di Scaloni.



Davanti oltre a Messi, Dybala, Lautaro e Di Maria c’è anche Joaquin Correa, l’interista non ha trovato grande spazio fin qui nell‘Inter ma può rivelarsi utile soprattutto a partita in corso grazie all sua velocità.

Presente nella lista dei 26 anche il gioiello del Manchester City Julian Alvarez oltre al viola Nico Gonzalez, sfumano invece i sogni di Giovanni Simeone che nonostante un grande impatto a Napoli non è stato preso in considerazione da Scaloni.

I 26 convocati dell’Argentina:

Portieri: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal), Franco Armani (River)

Difensori: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Siviglia), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Siviglia), Nicolás Tagliafico (Olympique Lione), Juan Foyth (Villarreal).

Centrocampisti : Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodríguez (Betis), Alejandro Gómez (Siviglia), Enzo Fernández (Benfica), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Attaccanti: Ángel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Julián Álvarez (Manchester City), Paulo Dybala (Roma), Nicolás González (Fiorentina), Joaquín Correa (Inter), Lionel Messi (París Saint-Germain)