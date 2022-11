Nuoto, campionati italiani. Scalia ai Mondiali nei 100 dorso, Mora tris d’oro. La squadra è fatta

Cala il sipario sui Campionati italiani assoluti invernali di nuoto di scena a Riccione. Saranno almeno 17 gli atleti che gareggeranno in gare individuali ai prossimi Mondiali a dicembre.

Silvia Scalia al Mondiale ci sarà, si è qualificata in extremis nei 100 dorso per la rassegna iridata in Australia. Lorenzo Mora si ripete e vince il terzo oro sempre nel dorso.

Scalia completa la squadra per i Mondiali

Saranno almeno 17 gli azzurri che prenderanno il via in gare individuali ai prossimi Mondiali. Questo è il verdetto al termine di due giornate di gare ai Campionati assoluti di nuoto a Riccione.

Silvia Scalia nuota un ottimo 100 dorso che la proietta direttamente ai Mondiali. Per la prima volta va sotto i 57 secondi chiudendo in 56.78. Saranno così ben due le azzurre in questa gara in Australia in quanto anche Margherita Panziera si era già qualificata e oggi è arrivata seconda.

Lorenzo Mora porta a casa la terza medaglia d’oro in due giorni scavando un abisso tra sé e gli altri nei suoi 200 dorso. Nuota ancora una volta il tempo limite e si conferma un mattatore completo nel dorso in quest’occasione. La forma dell’ultimo periodo è stata ottima, ora dovrà ripetersi durante il Campionato che conta. Al secondo posto Matteo Restivo e al bronzo arriva Michele Lamberti.

Nei 200 delfino Ilaria Cusinato vince il titolo ma non riesce a nuotare il tempo limite per il Mondiale. Sarà una scelta tecnica, a questo punto, se la rivedremo in Australia in questa gara o meno, considerando che l’azzurra aveva nuotato il crono già nella tappa berlinese della Coppa del mondo. Purtroppo però non era una gara valida ai fini della qualificazione. Seconda Alessia Polieri con una buona prestazione.

Alberto Razzetti si aggiudica i 200 misti come da pronostico. Era già certo del posto in squadra in virtù delle ottime prestazioni passate su questa gara. Argento per un ritrovato Lorenzo Glessi che nel passaggio dalle categorie giovanili, dove aveva ottenuto importanti riscontri cronometrici, a quella senior si era un pò perso. Terzo posto per Massimiliano Matteazzi, il più giovane dei fratelli Matteazzi.

Costanza Cocconcelli dopo i sontuosi 200 di ieri, si prende anche i 100 misti per una bella doppietta. Primo titolo per lei su questa distanza e in questa specialità. Non lontano il record italiano. A podio anche le giovani Bottazzo e Laquintana migliorano i loro primati personali.

Simona Quadarella vince i 1500 stile libero e fa doppietta dopo gli 800. Seconda una discreta Isabella Sinisi che si migliora.

Nei 200 rana Martina Carraro beffa sul tocco finale la specialista della distanza Francesca Fangio, d’argento, e si aggiudica il titolo ma con un tempo molto lontano da quanto richiesto per la rassegna iridata. Bronzo per Lisa Angiolini.

Nei 50 stile libero vince Leonardo Deplano, al primo titolo in corta su questa distanza. Secondo Alessandro Miressi e terzo Manuel Frigo. I tre con il quarto Paolo Conte Bonin andranno probabilmente a comporre la staffetta 4×50 stile. Da sottolineare l’assenza di Lorenzo Zazzeri, che fu finalista olimpico a Tokyo su questa distanza. Il fiorentino è da tre mesi che non si allena a causa di “conseguenze cardiache”, come ha spiegato il suo allenatore, dopo uno shock anafilattico. Si rivede invece Luca Dotto.

Negli 800 stile orfani di Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri, largo ai giovani. Vince Davide Marchello al termine di una battaglia con Filippo Bertoni, emergente atleta classe 2006.

In chiusura di rassegna i 100 stile libero senza Silvia Di Pietro causa influenza. Vince il titolo Chiara Tarantino che segna il suo primato personale. Seconda Costanza Cocconcelli che ha disputato un ottimo Campionato italiano e per questo la ritroveremo nella gara individuale ai Mondiali ma sui 200 misti.

I qualificati per Melbourne nelle gare individuali

Matteo Ciampi nei 400 stile, Lorenzo Mora nei 100 e 200 dorso, Simone Cerasuolo nei 50 e 100 rana, così come Nicolò Martinenghi nelle stesse distanze, Thomas Ceccon nei 50 delfino, 50 e 100 dorso, Alberto Razzetti nei 200 e 400 misti e nei 200 farfalla, Gregorio Paltrinieri negli 800 e 1500 stile libero, Simona Quadarella negli 800 e 1500 stile libero, Benedetta Pilato nei 50 e 100 rana, Margherita Panziera nei 100 e 200 dorso e Silvia Scalia nei 100, Costanza Cocconcelli, Sara Franceschi e Ilaria Cusinato nei 200 misti, Alessandro Miressi e Paolo Conte Bonin nei 100 stile libero, Matteo Rivolta nei 100 delfino.

Tutti i podi della sessione pomeridiana del secondo giorno

100 misti D

Costanza Cocconcelli 59.24

2. Anita Bottazzo 1.00.34

3. Sonia Laquintana 1.00.50

200 farfalla D

Ilaria Cusinato 2.06.09

2. Alessia Polieri 2.07.20

3. Federica Greco 2.08.85

200 dorso U

Lorenzo Mora 1.50.23

2. Matteo Restivo 1.54.11

3. Michele Lamberti 1.54.24

200 rana D

Martina Carraro 2.21.11

2. Francesca Fangio 2.21.32

3. Lisa Angiolini 2.21.97

50 stile libero U

Leonardo Deplano 21.38

2. Alessandro Miressi 21.40

3. Manuel Frigo 21.85

100 dorso D

Silvia Scalia 56.78

2. Margherita Panziera 57.80

3. Martina Cenci 58.25

800 stile libero U

Davide Marchello 7.41.49

2. Filippo Bertoni 7.41.56

3. Luca De Tullio 7.42.73

1500 stile libero D

Simona Quadarella 15.41.79

2. Isabella Sinisi 16.06.34

3. Alisia Tettamanzi 16.17.75

200 misti U

Alberto Razzetti 1.54.06

2. Lorenzo Glessi 1.54.70

3. Massimiliano Matteazzi 1.56.81

100 stile libero D

Chiara Tarantino 53.35

2. Costanza Cocconcelli 53.55

3. Giulia D’Innocenzo 54.22

Appuntamento con i Campionati mondiali di vasca corta che si terranno a Melbourne dal 13 al 18 dicembre.