Regina Elisabetta, la vendetta sul testamento: chi è rimasto senza eredità

Due mesi fa si è spenta la Regina Elisabetta, ma lo sapete cosa c’è all’interno del testamento della sovrana? Non ci crederete mai, ma sono saltati fuori dei retroscena sconcertanti. Si tratta di una vendetta davvero pungente verso di lui: scopriamo cosa è accaduto.

La regina Elisabetta ha lasciato un testamento molto ricco, che farebbe gola a chiunque. Secondo una stima, la sua stima è calcolata intorno ai 400 milioni di sterline , ovvero, circa 500 milioni di euro. I tabloid britannici, però, hanno parlato di una vera e propria vendetta nei confronti di una persona che a lei era molto cara, si tratta proprio di lui. Avete capito di chi si tratta? Scopriamo di chi si tratta.

Il testamento della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta è scomparsa all’età di 96 anni, precisamente l’8 settembre 2022. Ma scopriamo tutti i dettagli del suo importante testamento. I tabloid britannici hanno pubblicato delle rivelazioni davvero scioccanti che riguardano proprio il suo immenso patrimonio.

I beni posseduti dalla regina, valgono oltre 365 milioni di sterline, circa 435 milioni di euro. Inoltre, ci sono altri 300 milioni di sterline da alcune opere d’arte importanti, immobili ed altri beni ereditati in 70 anni di regno e accumulati dal padre Giorgio VI e dalla Regina Madre.

Il testamento di Elisabetta include solamente i beni personali, come ad esempio i gioielli della corona, che dovrebbero essere ereditati dai membri della famiglia reale. Invece, i beni di proprietà della corona, come il denaro, sono andati tutti a suo figlio, Re Carlo e non riguardano affatto la fortuna personale della Regina.

L’attuale sovrano, ha il compito di gestire i miliardi della monarchia per il bene del regno. Ma lo sapete che la sovrana avrebbe escluso proprio lui dal suo testamento? Sicuramente avrete già capito a chi ci riferiamo: scopriamo di chi si tratta.

Regina Elisabetta, lui è rimasto senza eredità: ecco chi è

Secondo i tabloid britannici, la Regina Elisabetta prima della sua morte, precisamente verso agosto 2022, avrebbe modificato il suo testamento per allontanare da ogni beneficio suo nipote Harry e la moglie Meghan. Lui non fa più parte della Royal Family, infatti, non ha alcun incarico ufficiale e reale.

Addirittura, i suoi nipotini Archie e Lilibeth Diana, non erediteranno nulla. Ma perché questa scelta? La Regina Elisabetta è rimasta profondamente ferita dal comportamento della coppia, dopo l’intervista di Harry e Meghan Markle rilasciata a Oprah Winfrey, dove hanno fatto delle gravi accuse alla Corona.

Addirittura, si vocifera che sarebbe stato proprio Carlo III a prendere questa decisione, proprio per questo, la tensione tra il sovrano e i duchi di Sussex è sempre alle stelle.

Ma allora l’incredibile eredità della Regina Elisabetta chi l’ha ereditata? I preziosissimi gioielli sarebbero in mano a Kate Middleton e alla figlia Charlotte. Parliamo di anelli, collane, braccialetti, spille, diademi e tanto altro. Sono pezzi rari e pregiati, alcuni sono di valore inestimabile, in totale potrebbero essere oltre 300.

Invece, il principe William ha ereditato il ducato di Cornovaglia, una proprietà privata di circa 1,2 miliardi di dollari da 140.000 acri. Viene utilizzata per sostenere le attività pubbliche e di beneficenza.