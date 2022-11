Midterm Usa, domani la resa del conti | Il sondaggio che affonda Biden

Domani è la giornata tanto attesa dei Midterm Usa e la sfida di metà mandato tra Biden e Trump è senza esclusione di colpi. Un sondaggio però rivela uno scenario catastrofico per i democratici.

La situazione è davvero tesa e agitata e le due fazioni differenti, ovvero democratici e repubblicani, hanno intensificato la loro compagna elettorale nei giorni scorsi. Oltre alle accuse reciproche e ai temi ormai noti di ognuna delle due fazioni, ora si parla dell’esito di un sondaggio organizzato da ABC news che rivela un quadro peggiore per l’attuale presidente Biden.

Midterm Usa, domani la sfida finale

È prevista per domani 8 novembre l’ultima sfida tra Biden e Trump in queste elezioni di metà mandato. La gestione sbagliata della campagna elettorale ma anche la poca convinzione degli ultimi mesi dei dem ha fatto si che la preferenza verso Biden sia scesa pericolosamente.

Nonostante sia normale perdere consensi nelle elezioni di metà mandato, lo abbiamo visto anche con Obama e anche con Trump, la situazione appare più delicata per Biden.

Il motivo di questa dura caduta libera in merito alle preferenze dei cittadini statunitensi è da ricercare nella crisi economica e finanziaria. Se Trump ha puntato proprio a queste argomentazioni che stanno particolarmente a cuore in questo delicato momento, Biden invece ha deciso di evitare fino all’ultimo per non incappare in critiche dagli oppositori.

Mossa che gli ha fatto perdere molti consensi e così il presidente Usa ha utilizzato gli ultimi giorni prima delle votazioni per portare avanti un’intensa rete di incontri e comizi cercando di generare voti.

Il presidente Biden ha detto in un comizio a New York: “Tra due giorni si terranno elezioni che influenzeranno la nostra storia per i prossimi 20 anni”.

Il sondaggio che affonda Biden

Per questo Midterm l’ex presidente Usa invece ha impiegato molte energie e molti investimenti per organizzare manifestazioni e comizi. Tutto ciò ha coinvolto la popolazione e i repubblicani hanno riacquisito potere e popolarità.

Nonostante gli eventi di cui sono stati protagonisti gli estremisti di destra, come l’attacco al marito di Nancy Pelosi, i cittadini hanno apprezzato la visione sull’economia di Trump.

La ABC news ha chiesto agli elettori statunitensi quale argomento influenza maggiormente il loro voto in questi Midterm Usa.

Il 49% degli intervistati ha indicato la questione economica e l’inflazione. Argomento che stato ampiamente integrato nella campagna elettorale di Trump. Soltanto il 14% invece ha indicato come fattore dominate il diritto di aborto, argomento nel quale ha incentrato la campagna elettorale Biden.

L’8% ha indicato la questione della vendita di armi d’assalto che sta a cuore ai democratici e solo il 2% la tutela dell’ambiente.

Stando a ciò che emerge Joe Biden potrebbe perdere sia la camera che il senato.

Trump dal suo lato si sento molto sicuro e ha annunciato al mondo che tornerà a candidarsi nel 2024. Ha dichiarato: “Se volete salvare il sogno americano, votate per i repubblicani a queste elezioni”.