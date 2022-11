Gessica Notaro: la dolce proposta di matrimonio di Filippo alla Fieracavalli

A quanto pare Gessica Notaro si sposa. La proposta di matrimonio assolutamente inaspettata da parte di Bologna è stata fatta alla Fieracavalli, dove tutto ebbe inizio. Sembra quindi che inizieranno adesso i preparativi per questo matrimonio tra l’atleta plurimedagliapto Filippo Bologna e l’attivista Gessica Notaro.

Gessica Notaro e Filippo Bologni si sposano ufficialmente, dopo la dolcissima proposta di matrimonio dell’atleta alla Fieracavalli. Tanti presenti alla scena che ha visto l’attivista e cantante commuoversi davanti a tutti. Filippo si è inginocchiato e ha tirato fuori da un taschino un anello che dopo il fatidico sì ha messo al dito della sua fidanzata.

Ovviamente il momento è stato paparazzato e le foto ora girano sul web facendo commuovere i fan. Il luogo scelto per la proposta non è casuale, infatti due si sono conosciuti proprio lì qualche anno fa e da allora non si sono più separati. La passione per l’equitazione li ha uniti e il loro legame è diventato sempre più forte. Adesso i due saranno certamente impegnati ad organizzare il loro matrimonio dopo la fantastica proposta di Filippo.

La dolce proposta alla Fieracavalli

Filippo Bologni ha ufficialmente deciso di chiedere la mano alla sua fidanzata Gessica Notaro. I due si sono conosciuti proprio nello stesso luogo dove Filippo ha deciso di inginocchiarsi e tra emozioni e sorrisi le ha chiesto la mano. Gessica è rimasta senza parole alla proposta dell’atleta, ma nonostante ciò è riuscita a pronunciare il fatidico “sì”.

Il luogo dove è avvenuto tutto, non è stato scelto a caso, Infatti proprio nello stesso luogo i due si sono conosciuti. La loro relazione va avanti da qualche anno dopo che Filippo, che al tempo era testimonial dell’evento, riuscì a scambiare due parole con la Gessica. Da loro e i loro destini sono indissolubilmente intrecciati e il loro amore ora è suggellato anche da un anello.

La manifestazione di Verona

Il luogo scelto per il dolce annuncio è proprio quello della manifestazione di Verona, dove si organizza un appuntamento a livello mondiale inerente al settore equestre. Verona infatti è l’unica tappa italiana per la Coppa del Mondo di salto ostacoli. Proprio qui l’atleta plurimedagliato ha deciso di inginocchiarsi poco prima dell’inizio del Gran Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, ovvero la gara più attesa di Fieracavalli Verona.

Filippo armatosi di coraggio si è inginocchiato e ha tirato fuori l’anello chiedendo davanti a tutti a Gessica Notaro di concedergli la mano. L’attivista non ha esitato un attimo e colta dall’emozione ha detto “sì”. I due si sono incontrati proprio qualche anno fa a Fieracavalli, quando Filippo le propose di saltare proprio con un cavallo.

L’attivista italiana però gli fece notare di avere un occhio coperto e che quindi questo avrebbe potuto impedirle di farlo. Filippo allora le disse una frase che ancora oggi porta nel cuore: “I nostri limiti sono nella nostra testa” . Oggi Jessica si cimenta nel salto ad ostacoli, ma è anche attivista in merito alle campagne rivolte alla violenza dopo il tragico fatto del 2017, quando l’ex fidanzato le sfregiò il volto con l’acido. Ora il passato è andato e i due possono godersi il loro amore.