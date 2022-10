Regina Elisabetta, la lettera segreta a William: il contenuto ha fatto piangere tutti

By

La Regina Elisabetta II ha lasciato una lettera segreta al principe William. Ecco il messaggio che ha commosso tutti quanti.

Una delle donne che ha fatto la storia e che è diventata una vera e propria icona mondiale è stata la Regina Elisabetta II che lo scorso 8 settembre è scomparsa a seguito di alcune complicazioni di salute dovute alla vecchiaia.

Solo due giorni prima della sua morte, la donna aveva incontrato il nuovo primo ministro del Regno Unito, Liz Truss, che in questi giorni ha lasciato il suo incarico, e si era mostrata debilitata.

Regina Elisabetta II: il messaggio al principe William

La Sovrana, pur mantenendo il suo sorriso, era apparsa debole e con dei grossi lividi sulle mani che secondo i giornali inglesi erano dovuti a delle cure fatte con delle trasfusioni e delle flebo.

Inoltre, in una riunione avvenuta in via telematica, la donna sembra aver accusato un malore e dopo qualche giorno tutti i suoi famigliari sono stati chiamati al Castello di Balmoral dove è poi scomparsa.

La sua morte è avvenuta nel pomeriggio in beatitudine come hanno dichiarato dal Palazzo Reale e i suoi funerali si sono tenuti il 19 settembre seguendo la cerimonia che lei stessa aveva organizzato.

Dopo il suo decesso, al trono del Regno Unito vi è salito suo figlio, l’attuale Re Carlo III affiancato da sua moglie, la Regina consorte Camilla. I due verranno incoronati ufficialmente il prossimo 6 maggio 2023.

Intanto, il Re Carlo, sembra aver chiesto l’aiuto di suo figlio, il principe di Galles William, per prendere parte a degli impegni ufficiali dato che pare che non riesca a gestire al meglio tutti i suoi incarichi.

Infatti, William e sua moglie Kate, dopo la morte della Regina Elisabetta II e la salita al trono di Carlo e Camilla sono diventati il principe e la principessa di Galles e questo significa che hanno altri doveri verso il Regno rispetto al passato.

Questo perché, proprio William sarà il prossimo Re del Regno Unito, in quanto primo nella linea di successione e secondo alcuni tabloid il passaggio di testimone potrebbe avvenire ancor prima della morte di Carlo.

L’indiscrezione è nata in seguito ad una segnalazione di un’insider proveniente dall’interno di Buckingham Palace, che ha svelato che Carlo si sente affaticato solo dopo quasi due mesi di Regno e starebbe avendo problemi per via di un’insufficienza cardiaca.

Inoltre, un’altra indiscrezione, ha parlato di un messaggio detto dalla Regina prima di morire. Pare che la donna abbia comunicato di confessare ai suoi nipoti William ed Harry di essere stata lei la colpevole.

Solo che pare che la donna non abbia avuto il tempo di spiegare di cosa fosse colpevole, anche se tutti quanti, dopo la notizia hanno pensato che la Regina si riferisse alla morte di Lady Diana.

Le parole della Regina

Infatti, dopo la scomparsa della principessa, la Regina ha vissuto uno dei momenti peggiori della sua vita in quanto aveva perso la fiducia del popolo per non essersi esposta dopo il tragico evento.

Ed è proprio in quel periodo che la donna ha pensato di fare un regalo al suo nipotino William e parlarne è stato l’account Twitter, Royal Household Mail che ne ha riportato la notizia.

Secondo quanto scritto dall’account in questione, la Regina Elisabetta II avrebbe lasciato una nota vicino ad un calendario dell’avvento che è stato regalato a William prima della morte di sua madre.

“William, spero che ti piaccia aprire questo ogni giorno. Dalla nonna”.

La nota, scritta a mano dalla Sovrana dovrebbe essere stata venduta all’asta per ben 1500 dollari a Boston nel 2016 da RR Auction, casa d’aste del NorthEnd della città, ad un compratore privato.

Il documento cartaceo, con la morte della Sovrana è diventato un cimelio storico che aumenterà il suo valore anno dopo anno e potrebbe diventare un importante pezzo da museo.