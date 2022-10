La Juventus fa visita al Lecce, tanti gli indisponibili per Allegri

Dopo l’aritmetica eliminazione dalla Champions League la Juventus è pronta a riprendere il proprio cammino in campionato con l’obiettivo di dare continuità alle vittorie ottenute contro Torino ed Empoli.



Le ultime due uscite in Serie A hanno mostrato una Juventus in netta ripresa, oggi i bianconeri devono dimostrare di aver superato la brutta eliminazione dalla Champions League centrando la terza vittoria consecutiva e restando in scia rispetto ad Inter e Lazio.

Come al solito durante la conferenza stampa di vigilia Max Allegri ha incitato i suoi ad aver calma e pazienza chiedendo una prova d’orgoglio per risalire in classifica.

I bianconeri sono al momento ottavi in classifica con 19 punti conquistati, vincere oggi sarebbe fondamentale per avvicinarsi al meglio al super big match con l‘Inter in programma il prossimo 6 novembre.

Il Lecce è invece al diciassettesimo posto con appena 8 punti conquistati, la squadra di Baroni però ha ampiamente dimostrato di essere un osso duro da superare per le big, soprattutto tra le mura amiche.

Lecce con il 4-3-3, Ceesay a guidare l’attacco

Marco Baroni ha caricato l’ambiente in vista dell’arrivo della Juventus, il pubblico del Via del Mare si prepara a vivere una grande serata di calcio con la speranza di vedere una prestazione convincente da parte della propria squadra.

Davanti a Falcone rimane aperto il ballottaggio tra Umtiti e Gendrey con l’ex Barcellona che però al momento rimane nettamente in vantaggio.

Pongracic sarà l’altro centrale titolare con Baschirotto a destra e Pezzella largo sulla corsia opposta.

Hjulmand guiderà il centrocampo con Gonzalez e Askildsen pronti ad aggiungere fisicità e qualità al reparto.

Davanti il solito tridente con Strefezza, Ceesay e Oudin.

I padroni di casa dovranno essere bravi a rimanere compatti in fase difensiva provando a ripartire con la velocità dei propri esterni.

Riflettori puntati su Samuel Umtiti, l’esperto difensore giallorosso dovrà limitare il più possibile il bomber bianconero Arek Milik.

Juventus ancora con il 3-5-2, possibile chance per Fagioli

Sono addirittura 10 gli indisponibili per la Juventus con Allegri costretto a fare scelte obbligate nella dura trasferta di Lecce.

Szczesny tra i pali con Alex Sandro, Danilo e Gatti a formare la difesa a tre.

Senza Paredes e Locatelli in regia probabile chance per Nicolò Fagioli, pronto a prendere in mano la Juventus nel momento più difficile.

Come mezze ali confermati Mckennie e Rabiot, Kostic e Cuadrado larghi sugli esterni.

Senza Dusan Vlahovic il peso dell’attacco sarà tutto sulle spalle di Milik con Kean a supportarlo.

In panchina tanti giovani tra cui Soulè, Miretti ed Iling-Junior, pronti ad entrare dopo l’ottima prova fornita al Da Luz di Lisbona.





Lecce-Juventus, statistiche

Sono soltanto 4 le vittorie del Lecce nei 32 precedenti giocati contro la Juventus, l’ultima nel febbraio del 2011 grazie alle reti di Mesbah e Bertolacci.

L’ultimo pretendete tra le due squadre ha visto la i bianconeri vincere in casa per 4-0, la Juventus non vince due partite consecutive contri salentini dal 2008.

Il Lecce in casa viene da quattro pareggi consecutivi, tutti per 1-1.

Stasera potrebbe centrare il record assoluto di 5 pareggi interni consecutivi.

Il Lecce è la squadra che ha subito più gol da palla inattiva in questa stagione di Serie A.