Terribile incidente al Circo Orfei avvenuto ieri sera durante uno spettacolo a Terlizzi, dove una giovane trapezista di 24 anni è caduta fratturandosi il cranio.

L’artista è volata nel vuoto per circa 4 metri cadendo dal supporto dal quale si stava esibendo, poi ha sbattuto violentemente la testa a terra.

Incidente al Circo Orfei

Ci troviamo nella frazione barese di Terlizzi, dove presso il circo intitolato Greca Orfei, una trapezista è caduta durante l’esibizione di ieri sera sbattendo violentemente a terra.

La ragazza ucraina di 24 anni è stata subito portata in codice rosso al Policlinico di Bari poiché il volto di 4 metri le ha causato una frattura cranica. La donna si stava esibendo senza reti di protezione e volteggiava sospesa a un’altezza considerevole.

L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20.15 e il momento agghiacciante della caduta è stato ripreso dagli spettatori che stavano fotografando ed effettuando video della performance della giovane ucraina.

Il pubblico è rimasto impietrito e subito i colleghi della circense si sono mossi per prestare i primi soccorsi e avvisare il 118.

I soccorritori sono giunti sul luogo e hanno capito da subito che la situazione era molto grave, così l’hanno caricata in ambulanza e a sirene spiegate sono corsi al Policlinico.

Le indagini

Come avviene in questi casi, i Carabinieri hanno aperto un’indagine per stabilire l’esatta dinamica dei fatti. Dai primi accertamenti sembra che la 24enne stesse eseguendo una piroetta sul trapezio quando è scivolata in seguito probabilmente a una perdita di equilibrio.

Così è caduta violentemente da un’altezza di 4 metri battendo la testa.

Il momento è stato ripreso come abbiamo detto, da diversi spettatori, uno in particolare ha immortalato perfettamente la scena in diversi scatti.

In seguito a questa tragedia lo spettacolo è stato interrotto e in un primo momento si temeva addirittura per la sua vita. In realtà non siamo molto lontani da ciò che poi hanno accertato i medici, infatti fra i diversi traumi abbiamo un’importante frattura al cranio e varie lesioni fra cui la più grave è al fegato.

La prognosi non è stata sciolta poiché la ragazza è stata subito trasferita in sala operatoria e ora è ricoverata in rianimazione. I Carabinieri hanno acquisito i filmati di coloro che hanno ripreso questi terribili momenti e ora effettueranno gli accertamenti del caso ascoltando i vari testimoni, fra cui anche i colleghi.

Gli agenti sono ora concentrati non tanto sulla dinamica dei fatti, quanto sull’accertamento delle responsabilità, è da chiarire infatti come mai non ci fossero reti protettive, le quali avrebbero potuto salvare la ragazza dall’impatto al suolo.

Molte associazioni in difesa della sicurezza sul lavoro di questa categoria di lavoratori, hanno fatto sentire la loro voce per chiedere condizioni migliori, infatti incidenti analoghi si verificano purtroppo molto spesso.