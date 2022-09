Regina Elisabetta, la lettera nascosta prima di morire: sbuca fuori il segreto custodito da anni

Mentre tutti sono in lutto per la morte della Regina Elisabetta II, lei ha lasciato una lettera che è stata nascosta e contiene qualcosa di incredibile al suo interno.

Il mondo ha dovuto salutare la Regina Elisabetta II dopo 70 anni di regno impeccabile ed è Carlo a prendere il comando. Mentre Harry e William si sono ricongiunti, insieme alle loro mogli, per rendere omaggio alla nonna – spunta una lettera segreta e nascosta poco prima della morte. Un segreto che potrebbe cambiare tutto?

Il lutto per la morte della Regina Elisabetta II

La Monarchia Inglese in un momento ha perso la sua guida. La Regina Elisabetta II ha lasciato questo mondo l’8 settembre 2022 e ha scosso non poco gli animi di tutte le persone nel mondo.

Una donna forte e determinata che ha scritto la storia stringendo la mano ai potenti e dettando le regole del gioco. Alla morte si è attivato il protocollo London Bridge, che ora prevede alcuni passi fondamentali per accompagnare gli inglesi in questi giorni di lutto profondo. La proclamazione di Re Carlo III ha messo sul tavolo una nuova era, così come in ricongiungimento di William e Harry fotografati da tutti i media mentre rendevano omaggio alla nonna.

Nelle ultime ore si è parlato molto dell’eredità e di tutto quello ch ha lasciato, tra cui una lettera segreta scritta nel 1986 e nascosta poco prima della sua morte.

Regina Elisabetta, la lettera segreta nascosta prima della morte

La Sovrana più longeva di tutti i tempi ha vissuto vicende, vite e storie diverse in questi 96 anni. Dopo un anno dalla morte del suo amato Principe Filippo ha deciso di mettere un punto, lasciando tutto al figlio e ai suoi nipoti.

I segreti che ha portato con lei sono tantissimi e non ha mai ceduto la Corona, sino all’ultimo giorno della sua vita a Balmoral. Tra i tantissimi segreti che si scopriranno negli anni, c’è una lettera che ha scritto rivolgendosi ai cittadini di Sydney e che nessuno potrà leggere per altri 63 anni – come da istruzioni.

Una capsula del tempo che molte persone non conosceranno mai, altre invece avranno modo di apprenderne il contenuto tra 63 anni.

Dove è nascosta la lettera?

La notizia emersa dai media americani ha scatenato una incredibile curiosità. La lettera è stata nascosta nel Queen Victoria Building di Sydney, all’interno di un’area blindata e riservata. Le istruzioni sono chiare e il testo è indirizzato a Lord Mayor di Sidney Australia e cita di aprirla nel 2085 d.C. per trasmettere a tutti i cittadini il messaggio della Regina a tutti i cittadini.

Non è tutto, infatti nessuno è al corrente di quanto ci sia scritto e la Monarca stessa non ha aggiornato neanche il suo fidato staff. È stata scritta nel novembre del 1986 dopo la ristrutturazione dell’edificio. Il popolo australiano è commosso, anche se conscio di dover aspettare ancora tantissimi anni prima di poter conoscere quel segreto.

Quanti segreti custodisce ancora la Regina Elisabetta II?

Questo della lettera non è certamente l’unico segreto, durante la sua esistenza ha servito la Corona e ha cercato di tamponare le varie vicende che hanno caratterizzato la Famiglia Reale (tra cui gli scandali, morti e sospetti di varia natura).

I segreti sono tanti e molti conosciuti anche dalla famiglia che vengono messi insieme a dicerie e antiche leggende che forse non conosceremo mai.