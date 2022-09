L’Ucraina recupera dozzine di città e costringe la Russia a ritirarsi

La guerra in Ucraina ha dato nelle ultime ore la svolta più grande e inaspettata dall’invasione russa del Paese via terra, mare e aria il 24 febbraio.

L’esercito ucraino ha festeggiato questo sabato la sua più grande avanzata sul campo dopo diversi mesi in cui le posizioni dei contendenti erano stagnanti. L’ordine di ritiro emesso dalla Russia – il più grande dopo il ritiro delle sue truppe dalla periferia di kyiv a marzo – in vari punti strategici del confine orientale fornisce un successo militare senza precedenti nella controffensiva ucraina, che è stata applaudita per la sua velocità e sorpresa sia gli Stati Uniti che il Regno Unito, due dei maggiori contributori al riarmo dell’esercito ucraino, che senza dubbio sta dando i suoi frutti.

Kiev afferma di aver recuperato in questi giorni una trentina di città nel sud-est della provincia di Kharkov, la cui capitale con lo stesso nome è la seconda città più grande del paese e si trova a meno di 50 chilometri dal confine russo. Tra quei luoghi che negli ultimi mesi sono stati nelle mani di Mosca, ci sono alcuni punti strategici per la logistica delle truppe invasori, come Izium o Kupiansk. Perdendo ogni possibilità di diventare forte nella regione di kyiv, Mosca ha dichiarato alla fine di marzo che concentrerà i suoi sforzi nell’est, nelle regioni di Donetsk e Luhansk, tradizionalmente conosciute come Donbass.

È un bastione industriale con una popolazione a maggioranza di lingua russa che è in guerra dal 2014, quando i gruppi filo-russi si sono sollevati contro il governo ucraino, sostenuto da Mosca. Il ministero della Difesa russo ha assicurato questo sabato, tuttavia, che il ritiro dei suoi militari fa parte del suo piano. “Per raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare speciale per la liberazione del Donbass, è stata presa la decisione di raggruppare le truppe russe schierate a Balakleya e Izium per intensificare gli sforzi in direzione di Donetsk”, ha affermato il suo portavoce, Igor Konashenkov, che ha descritto il ritiro come “misure di distrazione”.

L’enorme perdita di terreno subita dalla Russia in questi giorni contrasta con la passività mostrata da Putin, l’uomo alla cui iper-leadership i russi hanno delegato tutte le decisioni degli ultimi due decenni. Il presidente ha inaugurato questo sabato a Mosca “la più grande ruota panoramica d’Europa” mentre le sue truppe hanno lasciato il principale snodo logistico di Kupiansk. La zona ora liberata dall’occupazione di Kharkiv apre le porte all’esercito ucraino per affrontare la battaglia nel Donbas con maggiori garanzie. Sorprendente, in ogni caso, il rapido crollo delle truppe del Cremlino.

“Gli ucraini hanno sfondato la porta e l’edificio è crollato”, interpreta l’analista della sicurezza e della difesa Jesús Manuel Pérez Triana, che ha ben fatto i calcoli di ciò che ciascuna parte ha ottenuto nelle ultime settimane. La Russia ha conquistato a luglio 150 chilometri quadrati di Ucraina, l’equivalente dell’area di Brooklyn (a New York); ad agosto erano più di 400, e ora gli ucraini hanno liberato quasi 2.000 chilometri quadrati in meno di una settimana. “Quel tipo di corsa che porta le forze nemiche avanti di diverse decine di chilometri in un giorno è insolito.

L’entità dell’avanzata ucraina ci porta a episodi storici come l’Operazione Desert Storm”, afferma, ricordando l’avanzata americana del 1991 contro Saddam Hussein, il presidente iracheno. Domenica il presidente ucraino Volodímir Zelenski ha fatto riferimento a quei 2.000 chilometri quadrati. “In questi giorni, l’esercito russo sta dando il meglio di sé, mostrando le spalle”, ironicamente.

Sebbene fosse prevedibile l’inizio di un attacco ucraino a Kherson, nel sud, il comando russo non ha sospeso le manovre di Vostok 2022 nell’estremo oriente del Paese, tra il 31 agosto e il 7 settembre. Per non inviare un messaggio allarmistico, si è deciso di ridurre il numero dei partecipanti da 200.000 a 50.000. Queste esercitazioni militari sono state guidate dal capo di stato maggiore russo, Valery Gerasimov, la cui figura popolare prebellica è svanita ed è scomparsa dai media praticamente da marzo, una volta che un’offensiva fulminea si è fermata.

Sia lo stesso Putin che il ministro della Difesa Sergei Shoigú hanno preso parte alle manovre lo scorso lunedì. La freddezza delle immagini mostrate dai tre durante l’allenamento contrastava con il calore e la vicinanza mostrati nelle prove degli anni precedenti. Dietro quella battaglia per il controllo di Jersón potrebbe esserci una spiegazione per capire il rapido crollo di Kharkov, interpreta Pérez Triana. “I russi hanno indebolito il loro dispiegamento nel nord-est del paese per rafforzare le loro posizioni sulla riva destra del fiume Dnepr, anticipando la tanto annunciata offensiva ucraina” e “questo movimento di forze ha lasciato un vuoto di cui gli ucraini hanno approfittato, ” lui dice.

L’offensiva autunnale ucraina (questa stagione inizia in Russia il 1 settembre) era attesa da molti analisti e dall’esercito russo. Uno dei più testardi è stato Igor Girkin Strelkov, il soldato dei servizi segreti dell’esercito (GRU) che Mosca ha introdotto con un gruppo di combattenti nella città di Sloviansk nel 2014 per fomentare una ribellione nel Donbas con Kiev in pieno governo ad interim.