Blatte in casa, ti sei mai chiesto da dove arrivano? Non è come credi

A tutti almeno una volta nella vita è capitato di avere le blatte in casa e non è stato certamente gradevole. Ma dove entrano e quali sono i luoghi che preferiscono?

Inutile negarlo, avere le blatte in casa significa dover combattere con una infestazione che tende a moltiplicarsi se non si prendono le dovute precauzioni. Lo scarafaggio predilige la notte e i posti dove c’è del cibo da mangiare, anche se a volte si ritrova in una stanza in cerca della via d’uscita perchè completamente disorientato.

La domanda più frequente è: da dove entra e quali sono i suoi ingressi preferiti?

Che cosa sono gli scarafaggi?

Le blatte – conosciute anche come scarafaggi – sono insetti onnivori e odiati da tutti quanti, per il loro aspetto e per il fatto che la loro presenza rimandi alla sporcizia.

Non solo, infatti è possibile che si sviluppi una infestazione: quando se ne intravede una è possibile che in casa ce ne siano tantissime nascoste perché si moltiplicano velocemente. Anni fa era possibile vedere il classico scarafaggio nero, poco lungo e veloce mentre oggi ci sono tantissime blatte di colore rosso con antenne lunghe il corpo schiacciato.

Scarafaggi in casa, come si muovono

Sono insetti capaci di percorrere delle distanze molto lunghe in verticale, per questo motivo nella maggior parte dei casi provengono dall’esterno. In tutti i casi è bene fare in modo che la casa sia pulita, priva di briciole o cibo a portata di mano.

Sono degli insetti perennemente affamati e quando trovano una dispensa ricca, mettono radici nel vero senso della parola e invitano tutta la famiglia. L’igiene è sicuramente un fattore da considerare, anche se in molti casi le blatte infestano anche gli appartamenti puliti.

Da dove entrano le blatte in casa?

Trovare le blatte in casa dona una sensazione di disagio e impotenza, perché in ogni caso si sa che ce ne sono altre nascoste in vari angoli. Ma da dove entrano? Gli scarafaggi amano i luoghi umidi, caldi e completamente al buio per questo motivo ci si accorge della loro presenza durante la notte.

Di solito si nascondono per tutto il giorno, aspettando la notte per andare alla ricerca del cibo o dell’umido che trovano in bagno. Possono entrare dall’esterno per caso, oppure salire dalle tubature soprattutto se ci sono dei lavori in corso di ristrutturazione.

Nei Paesi dell’Asia, la loro presenza è comune e loro ne prevengono l’infestazione usando delle palline di canfora in tutti i lavelli. È un modo per ostruire i buchi e le tubature in entrata.

Anche i cartoni dei generi alimentari possono essere un veicolo di ingresso particolare, magari perché nel magazzino di deposito c’era una infestazione. In ogni caso, appena si avvista una blatta è bene correre subito ai ripari, chiamando un esperto per la disinfestazione.