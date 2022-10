18enne investito ed ucciso a Roma | Camminava sul marciapiede

By

Stava tranquillamente camminando sul marciapiede, quando un’auto l’ha centrato in pieno investendolo. Lui era 18enne, mentre la donna, che era alla guida, ha 24 anni. Ancora non chiare le dinamiche dell’incidente.

L’auto è uscita fuori strada e, prima di impattare sul giovane, aveva urtato la segnaletica stradale. Sono in corso le indagini.

18enne morto: era sul marciapiede

Un incidente stradale che ha ancora dei contorni poco chiari. Sta di fatto, però, che la vittima, Francesco, aveva soltanto 18 anni e stava camminando sul marciapiede tranquillamente, quando si è visto piombare addosso l’automobile.

Una Suzuki Swift, questo il modello dell’auto, è uscita fuori strada, si è prima schiantata contro la segnaletica stradale e, poi, contro il giovane. Il ragazzo è morto sul colpo. Stava camminando sul marciapiede insieme ad un amico che, per fortuna, non ha subito danno alcuno e ne è uscito illeso, ma in evidente stato di shock. L’incidente è avvenuto intorno alle 00.30 della notte compresa fra il 19 e il 20 novembre.

Sul posto sono immediatamente intervenuti il personale sanitario che non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Ma anche le Forze dell’Ordine, le quali hanno subito individuato l’auto “impazzita” e identificato anche chi era alla guida. Gli agenti intervenuti hanno rilevato che, sull’asfalto, non ci sarebbero segni di frenata. Probabile che l’auto sbandata andasse ad alta velocità.

Si tratta di una ragazza di 24 anni che, stando ad una prima ricostruzione, ha perso il controllo del mezzo che stava guidando, mezzo che si è poi scaraventato e schiantato sul marciapiede uccidendo il giovane. La donna è stata sottoposta sia all’alcool test che al narco test, per capire se, prima di mettersi alla guida, avesse bevuto o assunto sostanze stupefacenti.

Il giovane 18enne era figlio di due giornalisti

L’incidente è avvenuto a Roma, su via Cristoforo Colombo, all’incrocio con via Giustiniano Imperatore. Lungo quel marciapiede, i due ragazzi stavano camminando, quando uno di loro è stato travolto dall’auto. La giovane vittima era figlio di due giornalisti del Corriere della Sera, Luca Valdisseri e Paola Di Caro.

Tanti sono i messaggi di ricordo, di commozione e di vicinanza ai due giornalisti arrivati sui social, ma ancora più commovente è il ricordo della mamma del giovane che, commossa, descrive semplicemente che “un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà”. Un dolore forte quello di una mamma e di un papà che si sono visti togliere, nel giro di un attimo, il loro figlio, appena maggiorenne che, come la mamma continua a descrivere nel suo post, aveva da poco cominciato a correre nella vita.

Francesco avrebbe compiuto 19 anni il prossimo mese di novembre, ma la sua giovane vita è stata spezzata così, all’improvviso.

La solidarietà arrivata, anche, da esponenti politici

Solidarietà alla giornalista del Corriere della Sera, per la morte del figlio 18enne è arrivata, via Twitter, anche da Giorgia Meloni che si è stretta, sia alla giornalista che alla mamma, assicurandole la sua vicinanza in questo momento così difficile da attraversare ed affrontare.

Anche altri esponenti del mondo politico hanno espresso parole di conforto e vicinanza alla coppia di giornalisti. Anche Enrico Letta e Matteo Salvini, sempre attraverso Twitter, si uniscono al dolore per la perdita di Francesco.