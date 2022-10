By

Arrestato il papà della bimba precipitata a Salerno

È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio il padre della bambina di 2 anni precipitata dal terzo piano di un palazzo sito lungo Corso San Lorenzo a Fisciano, quartiere universitario di Salerno, poco dopo le 9:30 di domenica mattina. Dopo un lungo interrogatorio, l’uomo avrebbe confessato di aver lasciato cadere la figlia dalla finestra di casa, senza motivare il drammatico gesto.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il papà le avrebbe prima cambiato il pannolino, poi l’avrebbe presa in braccio e infine l’avrebbe lanciata dalla finestra di casa. Non è chiaro se al momento dell’incidente l”uomo – un dipendente pubblico di 40 anni – fosse in casa da solo o ci fosse anche la moglie, madre della piccola.

La piccola salva per miracolo

Quel che è certo è che la bambina – nonostante un volo di oltre 20 metri – sia riuscita a salvarsi. La sua caduta è stata attutita da una rete metallica posta lungo alcuni balconi sottostanti a quello della sua abitazione. Trasferita d’urgenza prima all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno e poi al Santobono di Napoli, la piccola non è in pericolo di vita.

Ha riportato diversi graffi, anche al volto, contusioni ed ematomi, oltre a una frattura alla spalla, ma fortunatamente nessuna lesione agli organi interni. I primi a prestare soccorso sono stati i volontari de “La Solidarietà” di Fisciano, che hanno stabilizzato la piccola, prima di trasferirla al nosocomio del capoluogo campano. Al Santobono di Napoli è stata sottoposta a un intervento chirurgico, per la lesione alla spalla.

Sul caso indagano i militari della compagnia di Mercato San Severino e quelli del reparto operativo di Salerno. La Polizia Scientifica si è invece occupata dei rilievi nell’abitazione in cui si è verificata la tragedia. Al momento non si conoscono le motivazioni che potrebbero aver spinto il 40enne a tentare di uccidere la figlia, né se in passato l’uomo avesse già manifestato delle problematiche.

Il papà della bambina è in stato di fermo e si attende – per le prossime ore la decisione del giudice per le indagini preliminari.