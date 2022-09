Reddito di Cittadinanza, occhio: se non fai questa mossa perdi tutti i soldi che ti spettano

Reddito di Cittadinanza: se non fai questa mossa perdi tutti i soldi che ti spettano. Ecco i casi in cui si rischia di perdere il beneficio economico.

Al centro del dibattito politico della campagna elettorale che si sta svolgendo in questi giorni c’è il Reddito di Cittadinanza. Le diverse forze politiche concordano sul fatto che il Reddito di Cittadinanza vada riformato. Il Centrodestra punta ad abolire questa misura di politica attiva del lavoro, il Movimento 5 Stelle punta a rafforzarlo e i partiti di centrosinistra sono orientati a modificarlo.

Per ottenere questo sostegno economico ed integrazione dei redditi familiari deve rispettare determinati requisiti. Chi lo ottiene rischia di perderlo. Quali sono i motivi alla base della decadenza di questa misura? Scopriamolo.

Reddito di Cittadinanza: le posizioni dei partiti politici

Il Reddito di Cittadinanza ha da sempre diviso le forze politiche ed è al centro del dibattito della campagna elettorale in vista delle prossime elezioni. C’è chi continua a ritenerlo intoccabile, tanto che una revisione potrebbe essere stata una delle cause della crisi dell’Esecutivo Draghi. È di questa opinione il Movimento 5 Stelle, che punta a rafforzare questa misura.

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni definisce il Reddito di Cittadinanza come “il metadone di Stato” ed il leader della Lega Matteo Salvini propone di revisionare del tutto la misura. Il centrodestra punta ad una sostituzione del Reddito di Cittadinanza con misure più efficaci. Per Forza Italia il Reddito di Cittadinanza andrebbe ridotta la platea dei beneficiari per destinare le risorse agli anziani e agli invalidi.

Il Partito Democratico propone di “ricalibrare il reddito di cittadinanza”. Carlo Calenda propone di coinvolgere nella riforma del reddito di cittadinanza anche le agenzie private per il lavoro in modo tale da avere più strutture in grado di collocare una maggiore forza lavoro.

Reddito di Cittadinanza: in quali casi si rischia di perdere il beneficio?

Il Reddito di Cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà ed alla disuguaglianza. In alcune circostanze, la misura può essere ridotta oppure persa. In quali casi? Il Reddito di Cittadinanza decade quando uno dei componenti del nucleo familiare:

non partecipa alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione;

non sottoscrive il Patto per il lavoro;

non comunica l’eventuale modifica della condizione occupazionale;

non aderisce ai progetti utili alla collettività;

svolge attività di lavoro dipendente;

non presenta una DSU aggiornata.

Nel caso in cui vengano presentate dichiarazioni o documenti falsi oppure vengano omesse informazioni si viene puniti con la reclusione da 2 a sei anni. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione delle variazioni di reddito, è prevista la reclusione da 1 a 3 anni.

Reddito di Cittadinanza: quando si rischia di perderlo?

Il Reddito di Cittadinanza subisce una decurtazione di mensilità o viene rimosso nel caso in cui il beneficiario che percepisce la misura non accetti almeno una delle tre offerte di lavoro congrue. In caso di mancata presentazione alla convocazione dei Centri per l’Impiego ed in assenza di giustificazione valida vengono applicate decurtazioni.