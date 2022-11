Novara: denunciate 71 persone che percepivano, indebitamente, il Reddito di Cittadinanza. Sospeso l’aiuto, ora si procede al recupero delle somme.

Novara: in 71 percepivano il Reddito di Cittadinanza senza, però, avere diritto a tale misura. A scoprirle i Carabinieri di Novara. In totale, sono stati percepiti indebitamente 395 mila euro. Il RdC è stato sospeso ai soggetti interessati, nonché avviate le procedure per il recupero dei soldi. Sono 87 i comuni finiti sotto la lente delle indagini condotte dai militari della città. Ogni persona dovrà restituire allo stato circa 20 mila euro, percepiti nonostante non avesse i requisiti base per poter accedere al RdC.

I Carabinieri di Novara hanno scoperto che 71 persone percepivano il Reddito di Cittadinanza senza, però, avere i requisiti necessari per poter ottenere tale agevolazione.

Per questo motivo, i soggetti in questione, che hanno percepito le somme indebitamente versategli, sono stati denunciati e dovranno restituire tutti i soldi incassati senza averne alcun diritto.

In totale, sono stati percepiti 395 mila euro che dovranno essere restituiti dai diretti interessati mediante le procedure di recupero che sono già state avviate al riguardo. Inoltre, l’erogazione del reddito è stato sospeso a tutti i denunciati, i quali non potranno fruire più di tale beneficio concessogli.

Le indagini sono state condotte dai Carabinieri di Novara, che hanno tenuto in considerazione diversi comuni della città al fine di individuare i soggetti coinvolti.

Basic income, questo il nome dell’operazione condotta dai militari che ha fatto emergere i nomi delle persone ai quali il Reddito di Cittadinanza veniva elargito anche se non sussistevano i requisiti per ottenerlo.

La prima parte della stessa operazione, iniziata a luglio, aveva permesso di identificare già 78 persone che avevano ottenuto l’aiuto statale, incassando una cifra di 430 mila euro, nonostante non ne avessero diritto.

I comuni in cui si sono concentrate le indagini

In totale, sono stati posti, sotto esame, da parte dei Carabinieri, ben 87 comuni del novarese. Tra i soggetti che hanno percepito, indebitamente, il Reddito di Cittadinanza, ci sono sia cittadini italiani che stranieri.

I paesi maggiormente interessati sono stati Romentino, Castelletto Ticino, Arona e Galliate, anche se la lista, appunto, è lunga è comprende più di ottanta comuni novaresi in totale.

Secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine, ciascuna persona dovrà restituire circa 20 mila euro, somme che sono state incassate, senza requisiti, per tutto il tempo in cui hanno fruito di tale aiuto.