Bonus Internet fino a 2.500 Euro: requisiti e scadenza | Come fare domanda

È ancora attivo il bonus internet 2022, il contributo economico – fino a un massimo di 2.500 euro – che possono richiedere le imprese.

Come funziona e come fare domanda per accedere al sussidio. Di seguito tutte le info utili per fare richiesta del voucher, entro il termine dettato dal Mise (il Ministero per lo Sviluppo economico).

Bonus Internet per le imprese: in cosa consiste

È ancora attivo il bonus internet per le imprese, il sussidio economico fino a un massimo di 2.500 euro che può essere chiesto per coprire i costi di connessione a internet. Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha fornito tutte le informazioni utili per fare richiesta del voucher, lasciando aperta la possibilità che il sussidio possa essere prorogato fino al prossimo anno.

Il bonus Internet 2022 prevede un sussidio economico che va da un minimo di 300 euro a un tetto massimo di 2.500 euro, il tutto per sostenere le spese effettuate per servizi di connessione internet, da una soglia di banda minima dai 30 Mbit/s fino a un massimo di 1 Gbit/s. Il voucher può avere una durata massima di 24 mesi.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha stanziato circa 609 milioni di euro per consentire l’erogazione del sussidio, che potrà essere richiesto dalle imprese (micro, piccola, e media) iscritte al REI (reddito di inclusione).

Bonus internet: importo e scadenza

Per calcolare l’importo del voucher entrano in gioco diverse variabili. Le fasce di assegnazione sono tre: fascia A, B e C. Eccole nel dettaglio.

Il bonus di fascia A è diviso in due sottocategorie, A1 e A2 . Il bonus ha un importo di 300 euro e può essere richiesto per coprire un contratto internet della durata di un minimo di 18 mesi a un massimo di 36. La velocità di connessione per chiedere questo tipo di contributo è compresa tra 30 Mbit/s e 300 Mbit/s, per quanto concerne il voucher A1. Il range da rispettare per il voucher A2 è compreso tra 300 Mbit/s e 1 Gbit/s. Per le connessioni di 1 Gbit/s il contributo può arrivare a 500 euro , che saranno destinati a coprire una parte dei costi di rilegamento all’installazione.

Il termine ultimo per fare richiesta del bonus internet è il 15 dicembre 2022, ma il Ministero per lo Sviluppo Economico ha già fatto richiesta per una proroga del sussidio, fino al 15 dicembre del prossimo anno. Per fare richiesta del sussidio – che dovrà essere inoltrata agli operatori del settore – basterà registrarsi al portale dedicato.