Reddito di Cittadinanza: 1,7 milioni di famiglie hanno fruito della misura, con una spesa totale per l’INPS di 8 miliardi di euro.

Le famiglie che hanno beneficiato del Reddito di Cittadinanza sono 1,7 milioni. L’assegno medio mensile ammonta a 511,11 euro, secondo l’osservatorio dell’INPS, pertanto, per coprire i costi di questa misura assistenziale, l’istituto ha speso 8 miliardi di euro. Ecco tutti i dati comunicati dall’Osservatorio dell’istituto previdenziale e dove si è concentrata maggiormente la domanda e l’ottenimento dell’assegno mensile del RdC.

Reddito di Cittadinanza, l’INPS ha speso 8 miliardi di euro

Otto miliardi di euro. Questa la somma che è costata all’INPS per elargire il Reddito di Cittadinanza alla platea di beneficiari, composta da 1,7 milioni di famiglie.

Una misura che ha permesso a molti nuclei familiari di affrontare le spese di tutti i giorni e il pagamento delle utenze domestiche.

In media, secondo i dati riportati dall’Osservatorio dell’istituto previdenziale, l’assegno mensile ammonta a 511,11 euro. In totale, dunque, sono stati spesi per il Rdc 7,99 miliardi di euro.

In totale, le famiglie che hanno beneficiato del sostegno sono, precisamente, 1.685.161 e, in totale, sono state coinvolte 3.662.803 persone.

Numeri importanti che vanno analizzati anche alla luce degli annunciati cambiamenti in merito al RdC che, nei prossimi mesi, sarà sospeso a tutti coloro che ne beneficiano e che fanno parte della platea tra i 18 e i 29 anni, soggetti cosiddetti “occupabili“, anche se non sono ben chiare le azioni che saranno intraprese per questi ultimi, in assenza di sussidio.

La maggior parte dei percettori di RdC al sud e nelle isole

Sono state le famiglie del sud e delle isole a fruire maggiormente del Reddito di Cittadinanza: in totale, i nuclei familiari del meridione che hanno ottenuto il sostegno ammontano a 1.040.957 – con almeno una mensilità e, in tal senso, sono state coinvolte nella misura assistenziale 2.399.875 persone, con un assegno medio, su base mensile, ammontante a 583,27 euro.

Al nord, invece, secondo quanto si apprende dai dati comunicati dall’Osservaorio INPS, le famiglie che hanno ottenuto il RdC sono 372.317 mila e 728.507 persone coinvolte, con 480,28 di assegno medio.

Al centro, poi, le famiglie che hanno beneficiato del Reddito di Cittadinanza sono state 271.887 famiglie per 534.421 persone coinvolte, con un assegno medio pari a 512,28.

La Campania è la regione in cui è stato maggiormente percepito il RdC, con 353.795 famiglie beneficiarie e almeno una mensilità. A seguirla, c’è la Sicilia con più di 300 mila famiglie e con almeno un assegno mensile.