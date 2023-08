La notte delle stelle cadenti, quando e come esprimere un desiderio

La notte più magica dell’anno sta per avvicinarsi. Tutti con il naso all’insù a guardare le stelle cadenti che, come ogni 10 agosto, anche domani, siamo certi, si affacceranno a guardarci.

Tante sono, però, le storie e le leggende che sia affiancano alla notte delle stesse cadenti e a San Lorenzo. Cerchiamo di capirci qualcosa in più.

Stelle cadenti, la notte più magica

È lo spettacolo celeste più atteso, ogni anno, da grandi e piccini. Quello delle stelle cadenti nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto. Ogni stella che, dal cielo cade metaforicamente sulla terra, accoglie in sé tanti desideri e speranze di chi, guardandola, esprime o spera in qualcosa di buono e di nuovo. Ma ciò che maggiormente ci colpisce è: perché accade tutto e sempre la notte di San Lorenzo?

Tante sono le leggende legate a questa tradizione, e che si affiancano, anche in parte, al martirio subito dal Santo stesso di cui questa magica notte porta il nome. Lorenzo era un diacono cristiano del III secolo d.C. Durante il suo martirio, si racconta che proprio nel momento in cui stava per morire, chiese di essere di essere girato dall’altra parte e spostato nel punto in cui il fuoco era più forte.

E proprio l’affiancare al fuoco, sul quale il Santo trovò il martirio, che si unisce la magia delle stelle cadenti. La tradizione vuole che, proprio osservando una stella cadente, si possa formulare un desiderio e lanciarlo al cielo. Un gesto simbolico, considerato anche un modo per connettersi con l’universo e inviare i propri sogni verso l’infinito e oltre.

Le leggende intorno a questa giornata

Si dice infatti che, proprio nella notte di San Lorenzo, i sogni e i desideri si realizzino molto più facilmente di altri giorni. Lo spettacolo dei piccoli meteoriti che attraversano il cielo, disegnando dietro di se una striscia luminosa nella notte, è uno dei più suggestivi fenomeni celesti che possiamo osservare tranquillamente a occhio nudo.

Non solo un momento per poter esprimere un desiderio, nella speranza che si realizzi più velocemente, ma anche un modo per stare uniti e insieme, per esprimere la nostra gratitudine verso alla natura che ci circonda e un’occasione per apprezzare la meraviglia dell’universo, insieme alla sua capacità di donarci sempre momenti di magia e di sorpresa.

Come esprimere un desiderio domani sera? Niente di più semplice e facile: è sufficiente fissare lo sguardo verso il cielo e, quando si vede passare una stella cadente, chiudere gli occhi e, per qualche secondo, esprimere il proprio desiderio, certi che potrà avverarsi o quella stessa notte o quanto prima possibile.