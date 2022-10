Reddito di cittadinanza, “È un diritto”: per 18 mesi anche se abolito

Dopo la vittoria alle elezioni del partito di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, tantissimi cittadini sono preoccupati di dover dire addio al reddito di cittadinanza.

La futura Premier ha già annunciato la sua intenzione di eliminarlo, ma non tutti sanno che anche se venisse abolito, potreste avere il diritto di beneficiarne almeno per i prossimi 18 mesi: scopriamo di più.

Già prima della vittoria del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, i cittadini sapevano dell’intenzione della Premier di abolire per sempre il reddito di cittadinanza. Durante la campagna elettorale, i partiti del centro-destra hanno sostenuto di voler revisionare la struttura del reddito di cittadinanza.

Nel programma del centrodestra, infatti, si è parlato di “sostituzione dell’attuale reddito di cittadinanza con misure più efficaci di inclusione sociale di politiche attive di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro”.

Ma niente paura, in realtà, i titolari del reddito di cittadinanza hanno diritto di percepirlo ancora per molto tempo. Proprio per questo, anche se sarà eliminato da parte del Governo Meloni, potreste beneficiarne almeno per i prossimi 18 mesi. Per adesso il sussidio continua ad esistere, quindi, chi ha i requisiti ha tempo per fare richiesta o di rinnovarlo: scopriamo di più.

Il reddito di cittadinanza rischia di essere abolito

Fratelli d’Italia e il restante centrodestra ha espresso chiaramente l’intenzione di modificare o addirittura eliminare per sempre il reddito di cittadinanza. Maurizio Leo vorrebbe smantellare il rdc attraverso due sostegni differenti che garantisca un sostegno per i cittadini che non hanno un’occupazione ed incentivare le aziende ad assumere personale.

Ma tutte le altre modifiche arriveranno per il prossimo anno e si potrebbe revisionare tramite la Manovra finanziaria per l’anno 2023, infatti, dal primo gennaio del prossimo anno, entrerà in vigore la nuova Legge di Bilancio: ma scopriamo di più.

Il diritto del reddito di cittadinanza

La paura di tantissimi cittadini è quella di non poter contare su nessun altro sostegno. Ma il reddito di cittadinanza non potrà essere cancellato immediatamente, dato che è un diritto acquisito che rientra nei diritti immutabili.

Proprio per questo, la sua cancellazione immediata tramite una legge hoc è incostituzionale. Ma c’è la possibilità che il governo Meloni blocchi le nuove domande e le richieste di rinnovo.

Chi percepisce il sostegno, potrà continuare ad usufruire del reddito di cittadinanza. Ricordiamo che i cittadini che faranno richiesta entro il 31 dicembre 2022 per il sostegno, potranno continuare a percepirlo per altri 18 mesi, ovviamente sempre se si posseggono i requisiti richiesti.