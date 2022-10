Antonella Clerici, ecco la figlia Maelle oggi: che bellezza | FOTO

Antonella Clerici, avete visto qualche recente scatto della sua bellissima figlia? La ragazzina è cresciuta davvero tantissimo e oggi è una signorina dalla bellezza straordinaria.

Maelle è la figlia di Antonella Clerici. La famosa conduttrice di “È Sempre Mezzogiorno” è una mamma orgogliosissima. Ecco come è diventata la sua signorinella.

Antonella e Maelle, complicità e affinità tra madre e figlia

Antonella Clerici è una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico italiano. In televisione da tantissimi anni, è sempre alla conduzione di programmi dal successo straordinario. Chi non la ricorda al timone de “La prova del cuoco”? Il famoso programma Rai l’ha consacrata alla popolarità.

Da qualche tempo, è il volto noto di “È Sempre Mezzogiorno”, la trasmissione in onda nella fascia mattutina sulla rete ammiraglia che tiene compagnia al pubblico italiano per tutta la stagione televisiva.

La bionda ricciolona è amatissima non solo dal pubblico ma anche nel contesto televisivo, dai suoi colleghi. La Clerici tende a parlare pochissimo della sua vita privata e ciò che sappiamo su di lei, è solo quello che dichiara nelle poche interviste che rilascia.

Il suo profilo Instagram, social su cui è attivissima e sul quale conta tantissimi seguitori, è una sorta di diario, di album fotografico in cui ci sono anche degli scatti con la sua splendida figlia.

Maelle, questo è il nome della bimba, ormai signorina, di Antonella, è davvero bellissima. Poco si è mostrata in questi anni, in televisione la ragazzina. I pochi scatti che circolano su di lei sono quelli resi pubblici dai settimanali oppure dalla stessa mamma. Maelle è cresciuta tantissimo e oggi è una signorina. Avete visto quanto è diventata bella? Ve lo facciamo vedere.

Come è diventata Maelle, la figlia della conduttrice Rai

Maelle è la figlia che Antonella Clerici ha avuto da Eddy Martens, il suo ex compagno. Nata nel 2009, oggi ha 13 anni. Mamma e figlia sono legate da un grande amore, da un rapporto splendido tanto che la Clerici, in diverse interviste, ha definito la sua bambina come la sua migliore amica.

Maelle è nata dopo che la conduttrice si è sottoposta a cure per la fertilità molto invadenti. Dichiarò lei stessa, qualche tempo fa, che per diventare mamma fu costretta a eseguire cicli di punture. Il desiderio però di mettere al mondo un figlio, era così forte che Antonella ha messo da parte ogni timore, ansia e paura, donandosi completamente alla medicina per realizzare il suo desiderio più grande.

Maelle è venuta al mondo quando la conduttrice aveva 47 anni. Uguale alla mamma, sembra la sua fotocopia in miniatura. Solo il colore dei capelli le differenzia. Antonella è biondissima mentre Maelle è una brunetta meravigliosa. Riccioluta come la mamma, da Antonella ha preso anche il sorriso smagliante e il cuore buono.

La Clerici descrive sua figlia come una persona speciale e sensibile, come una donnina dal cuore grande, sempre disponibile e a disposizione degli altri. Maelle non ama molto mostrarsi in pubblico, gli scatti che ci sono su di lei sono quelli che vengono pubblicati, in realtà molto raramente, dalla sua mamma.

In passato la ragazzina è comparsa anche in qualche trasmissione di sua mamma oggi però comincia già a chiedere riservatezza e privacy. Maelle ha iniziato da qualche settimana la terza media, il prossimo anno sarà una nuova sfida per lei. La piccola dovrà scegliere che strada seguire e che indirizzo liceale scegliere. Come sempre, Antonella sarà al suo fianco anche in questo momento fondamentale della vita della sua bambina.