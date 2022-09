Re Carlo III, prima volta da sovrano in Parlamento: cerimonia per la regina

Re Carlo III sta raggiungendo Edimburgo, dove insieme a Camilla seguirà il feretro di Elisabetta, da Holyrood fino alla cattedrale.

La cerimonia solenne per le condoglianze per Elisabetta II, camere riunite e prima uscita ufficiale da Re per Carlo III. Il nuovo sovrano insieme a Camilla è partito da Londra per rendere omaggio.

Re Carlo III, da Londra a Edimburgo insieme a Camilla

Iniziano le cerimonie ufficiali che porteranno al funerale della Regina Elisabetta II il prossimo lunedì, 19 settembre. In questo contesto, Carlo si è presentato per la prima volta da Re, insieme a Camilla sempre al suo fianco, ed è da poco atterrato da Londra a Edimburgo.

Il nuovo sovrano ha presenziato insieme alle camere riunite per rendere omaggio alla Regina, con il suo primo discorso in veste di Re. Le sue parole al palazzo di Westminster sono state per la defunta madre, riferendosi al Parlamento come strumento di democrazia. La connessione che Elisabetta aveva con lo stato, continua Carlo, è la stessa che lo legava alla madre.

Tornando al percorso del Re e della Regina consorte, dall’aeroporto di Northolt hanno raggiunti Edimburgo. Da lì i due seguiranno a piedi il carro funebre, che dalla residenza di Holyrood porterà il feretro della Regina fino alla Cattedrale St. Giles.

Una volta raggiunta la chiesa, dopo i vari riti, le spoglie saranno esposte per la prima volta al pubblico, che potrà così rendere omaggio ad Elisabetta per 24 ore.

Seguirà il trasferimento a Londra, per i funerali che si terranno la settimana prossima. Carlo nelle prossime ore incontra Nicola Sturgeon, mentre la Scozia leggerà il messaggio di condoglianze. Re Carlo in Parlamento cita Shakespeare: “Modello di vita” “Modello di vita di tutti i principi“. Sono queste le parole di Carlo in Parlamento, per il suo primo discorso ufficiale. Come detto nella nuova veste di regnante, il figlio della defunta Regina Elisabetta si è detto convinto di continuare quel percorso in sinergia con il modello costituzionale. Le camere si sono riunite nella Camera dei Lord, nella sala tutti hanno indossato abiti tradizionali, mentre hanno presenziato anche gli ex premier May e Johnson.

Lo speaker della camera dei Lord e quello della camera dei Comuni hanno dato il loro ultimo saluto alla Regina, affermando che la sua perdita si è sentita in tutto il mondo, e dopo la lettura discorsi compreso quello di Carlo, i presenti si sono alzati in piedi per rendere omaggio con l’ascolto dell’inno nazionale, adesso ‘God save the King’.