Reddito di base, finalmente una gioia: in arrivo 1700 euro | Chi saranno i primi ad averlo

Reddito di base per tutti gli italiani? Una buona notizia con 1700 euro in arrivo. Scopriamo insieme chi saranno i primi beneficiari.

L’Italia sta attraversando un momento di crisi concreto e questo porta il Governo ad attuare delle misure forti, atte a sostenere le famiglie considerando i rincari. Il reddito di base universale è al momento un tema caldissimo e sono tante le famiglie italiane che lo richiedono, chi con convinzione e chi con rabbia. Secondo alcuni sondaggi, basterebbe seguire il modello di alcuni Paesi Europei per rendersi conto di quanto sia diventato indispensabile. Intanto, i politici si preparano per il 25 settembre e le nuove elezioni consci del fatto che questo sia un tema molto sentito.

A chi andranno i 1.700 del reddito base? Facciamo chiarezza.

Che cos’è il reddito di base universale?

Il reddito di base universale viene erogato al fine di avere una entrata fissa, così da poter andare avanti in maniera decorosa. L’Europa è già al lavoro per fare in modo che questa diventi una prassi, soprattutto considerando lo scenario futuro che gli economisti hanno ipotizzato con dati e statistiche alla mano.

In Italia, la recessione economica è in previsione e ci sono già 9milioni di famiglie che rischiano la povertà energetica assoluta. Questi numeri si aggiungono ai 5,6milioni di italiani che vivono già in condizioni povertà assoluta.

Aiuti sociali anti crisi

Nel momento in cui si arriva al momento tanto temuto della recessione, la situazione precipiterebbe per la maggior parte delle famiglie italiane già al tappeto dopo la pandemia. Un reddito mensile universale sarebbe erogato a chiunque senza la presentazione dell’ISEE e a prescindere della propria condizione lavorativa.

Non deve essere confuso con l’attuale reddito di cittadinanza, voluto dal Movimento Cinque Stelle ed erogato solo agli aventi diritto. L’universale è una previsione di aiuto concreto e un modo reale per contrastare la povertà e disoccupazione tecnologica.

Chi sono i primi a ricevere il reddito?

In Italia sta per partire la misura di erogazione a 800euro al mese come reddito di base universale. Per capire bene di cosa si tratta, bisogna riprendere un fatto: in Galles è appena partito un esperimento che eroga 1.700 euro a tutti i ragazzi che non sono più all’interno di un nucleo familiare. Una iniziativa che aiuta ad andare via di casa, trovare un lavoro e iniziare una vita dignitosa. La novità ha particolarmente colpito gli abitanti del Galles e le iniziative future comprenderano tutte la famiglia.

Nel nostro Paese non c’è qualcosa di questo tipo, ma una lotteria chiamata UBI FOR ALL che eroga 800 euro al vincitore per un anno. Appena a disposizione basterà iscriversi sul sito e poi rispettare le varie regole del gioco.

Un modo per aiutare gli italiani a richiedere il reddito di base, anche in forma pilota.