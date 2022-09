L’incidente a Ostuni, in provincia di Brindisi. Quattro turisti di nazionalità tedesca hanno dimenticato il gas acceso in casa, provocando una forte esplosione.

Sono rimasti feriti i turisti che nella serata di domenica hanno provocato l’esplosione di un’abitazione, dopo aver dimenticato un fornello del gas acceso. Due sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale; ferite lievi per gli altri due turisti.

Ostuni, casa esplode per fuga di gas: feriti 4 turisti tedeschi

Nessuna vittima, fortunatamente, ma un grave danno all’abitazione. Nella serata di domenica 11 settembre, intorno alle 21:30, una casa ad Ostuni, in provincia di Brindisi, è esplosa a causa pare di una fuga di gas.

Da quanto si apprende, pare che i turisti tedeschi in soggiorno nella casa di contrada Donnagnora – sulla strada che collega Ostuni a Carovigno – abbiano dimenticato un fornello acceso, provocando la fuoriuscita di gas. Ne è seguito la saturazione della stanza, che ha poi provocato la forte esplosione.

Al momento dell’espulsione un uomo e una donna si trovavano all’interno dell’abitazione, mentre altre due donne erano fuori dalla villetta. Proprio per l’uomo e la donna, rimasti all’interno è stato necessario il trasferimento all’ospedale.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi. I vigili del fuoco di Ostuni insieme alla polizia locale ha messo in sicurezza la zona, mentre le forze dell’ordine stanno procedendo con i rilevi del caso in coordinamento con il comando dei pompieri. Si indaga sulla reale dinamica dell’incidente in queste ore.

Esplosione a Ostuni, le condizioni dei feriti: ustioni sugli arti inferiori

La casa ha riportato danni importanti, visto che alcune pareti sarebbe crollate dopo l’esplosione. Il boato è stato terribile, riferiscono gli abitanti della zona, che hanno sentito l’esplosione a km di distanza.

Una vacanza che stava per terminare in tragedia, quella dei quattro turisti tedeschi, in viaggio in Puglia nell’Alto Salento. Ma fortunatamente le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Due di essi – due donne – sono stati infatti solvato lievemente feriti, e sono stati medicati direttamente dai sanitari del 118 arrivati sul posto.

Per gli altri due turisti invece è stato necessario il trasporto in ospedale al Perrino di Brindisi. I due – un uomo e una donna – hanno riportato delle ustioni alle gambe, insieme ad altre ferite, ma non sarebbero in alcun modo in pericolo di vita. Le ustioni non sarebbero di grave entità – da quanto si apprende dai media locali.

Le indagini della polizia continueranno per tutta la giornata di oggi, mentre fin dalla scorsa notte i vigili del fuoco hanno proseguito con gli accertamenti all’impianto di gpl interrato della casa di campagna.